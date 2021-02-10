Серия Huawei Nova 9 по скорости зарядки не будет уступать флагманам

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Обнародована емкость аккумуляторов и скорость быстрой зарядки

Пока конкуренты пользуются моментом и дерибанят долю Huawei, сама опальная компания пытается и дальше выпускать смартфоны, а также грозится вернуть утраченные позиции. После того, как с флагманом Huawei P50 Pro она вновь показала всем, что умеет делать лучшие в мире камерофоны, она планирует представить новинки в среднем сегменте.

Ранее по сети прокатился слух, что в сентябре состоится премьера серии Huawei Nova 9, которая из-за существующих санкций не сможет предложить поддержку сетей пятого поколения. А вот заряжать новинки на высокой скорости пользователи смогут. Хотя есть предсказания, что все же поддержку 5G аппараты линейки Nova 9 получат.

По данным китайского сертификационного центра 3С в рамках серии Huawei Nova 9 выйдет минимум две модели, где базовая предложит быструю зарядку на 66 Вт, а в топовой она возрастет до 100 Вт. «Недостаток» с мощностью быстрой зарядки в Huawei Nova 9 компенсируют аккумулятором большей емкостью — 4500 мАч. Тогда как в Huawei Nova 9 Pro установят батарейку на 4000 мАч.

В плане дизайна новинки будут практически полностью повторять черты семейства Nova 8, предлагая массивный блок основной камеры овальной формы, внутри которого главный модуль очерчят. Это все, что известно о серии Huawei Nova 9. Но зная расторопность инсайдеров, они рассекретят больше деталей о новинках еще до их анонса.

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Источник: sparronews