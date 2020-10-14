Huawei все же подыскивает покупателя на Honor. Присматривается к покупке и Xiaomi

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Huawei ведет переговоры о продаже Honor

На прошлой неделе в сети появилась информация, что Huawei может продать Honor. Поделился ею известный аналитик Минг-Чи Куо, а среди причин избавления от активов называлось не желание топить вместо с собой «дочку», которую к тому же сейчас можно продать за приличные деньги. Правда, потом представители Huawei опровергли эти сведения и многие посчитали, что известный аналитик ошибся.

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Но неожиданно тема продажи Honor всплыла вновь и заговорило о нем авторитетное издание Reuters. Со ссылкой на осведомленные источники оно сообщило о том, что на данный момент Huawei все же ведет переговоры с рядом компаний на предмет продажи Honor. Продав cуббренд, компания может выручить $3,7 млрд.

В числе тех, кто не прочь прикупить Honor, называют Digital China Group, Xiaomi и TCL. Но наиболее вероятный покупатель — Digital China Group. В каком формате и когда может быть заключена сделка, не сообщается. На данный момент никто из упомянутых компаний никак не комментирует эти слухи. Сейчас Honor по-прежнему является подразделением Huawei и готовится к анонсу флагмана Honor V40, который может получить фирменный чип Kirin 9000.

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Источник: reuters