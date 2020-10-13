Производительность Kirin 9000 измерили в бенчмарке

575

В Kirin 9000 случится «передозировка» мощности и его перевели на экономичный 5 нм техпроцесс

Главным анонсом Huawei во второй половине нынешнего года станет серия флагманов Mate 40. Одним из ее главных достоинств станет фирменный чип Kirin 9000, который следом за Apple A14 Bionic вольется в новую линейку процессоров созданных с применением передового 5-нанометрового техпроцесса.

Читать также: Когда презентация Huawei Mate 40? Huawei назвала дату

Незадолго до релиза в базе данных синтетического теста Geekbench 5 были найдены сведения об испытаниях на производительность смартфона Huawei с модельным номером NOH-NX9. Предполагается, что на рынке он будет известен как Huawei Mate 40 Pro.

По данным бенчмарка, новая платформа получила три кластера ядер, где в один вошло максимально раскочегаренное ядро с тактовой частотой 3,13 ГГц, во второй — трио ядер, разогнанных до частоты 2,54 Гц и третий блок отведен под квартет ядер, работающих на частоте 2,04 ГГц. В новинке используется графика Mali-G78. По итогам одноядерного теста смартфон смог показать результат 1020 баллов, а многоядерного — 3710 очков.

Читать также: TSMC разрешили сотрудничать с Huawei. Но это ничего не меняет

Предварительные результаты указывают на то, что Kirin 9000 в одноядерном режиме на 30% производительнее своего предшественника, а также обходит Snapdragon 865+ и по мощности будет сопоставим с Apple A12 Bionic. Многопоточный тест дал понять, что новинка будет на 15% мощнее Kirin 990 и превосходит Apple A13 Bionic. Как уже стало традицией, на период межсезонья и до момента появления Snapdragon 875 чип от китайцев станет «царем горы» по производительности в мире Android.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: mydrivers