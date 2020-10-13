Одновременно с Huawei Mate 40 покажут Huawei Mate 30 Pro E

Huawei Mate 30 Pro E станет лайт-версией флагмана Mate 30 Pro

Несмотря на жесткие санкции со стороны США, Huawei не теряет надежду выйти победителем в этой ситуации и продолжит атаковать рынок смартфонов новинками. 22 октября она покажет широкой аудитории флагманскую линейку Mate 40, которая должна стать венцом технологий и достижений компании в этом году. Но так может статься, что новинок на предстоящей презентации будет больше.

Читать также: Производительность Kirin 9000 измерили в бенчмарке

Китайские инсайдеры уверяют, что одновременно с анонсом серии Huawei Mate 40 состоится релиз Huawei Mate 30 Pro E. Возможно, именно этот аппарат ранее упоминался в утечках как Huawei Mate 30 Pro Lite или Youth Edition. По слухам, новинка сохранит за собой чип Kirin 990 5G, а еще это будет образец политики импортозамещения, где львиная доля комплектующих создана компаниями из Китая.

Ожидается, что Huawei Mate 30 Pro E предложит OLED-дисплей диагональю 6,53 дюйма с разрешением 2400х1176 точек, 6/8/12 Гб оперативки, флеш-накопитель вместимостью до 256 Гб и фронтальный модуль на 16-мегапикселей. Емкость аккумулятора составит 4400 мАч и в качестве главного датчика в многомодульной основной камере будет установлен сенсор на 16-мегапикселей. Ждем релиз, чтобы узнать все о новинках и также ожидаем, что на презентации компания поделится своими планами по распространению фирменной операционной системы HarmonyOS.

Читать также: Huawei и Honor едины и не разделимы

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: gizchina