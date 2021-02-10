Huawei из HarmonyOS NEXT отказывается от поддержки Android – конференция по поводу события пройдет 18 января

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уже через две недели

Компания Huawei готовится к запуску обновленной версии своей операционной системы – HarmonyOS NEXT. В отличие от предыдущей версии новая построена полностью на собственном ядре Huawei без использования библиотек Android.

Это означает, что HarmonyOS NEXT не сможет запускать существующие Android-приложения нативно и станет полностью независимой ОС. Huawei делает ставку на разработку приложений специально под ее экосистему.

По прогнозам такая стратегия позволит HarmonyOS NEXT к 2024 году обойти iOS по популярности в Китае и стать второй ОС после Android. Но построение экосистемы с нуля – вызов, требующий привлечения большого количества разработчиков и ключевых глобальных приложений.

Уже через две недели, 18 января, пройдет конференция по поводу экосистемы Huawei, где покажут обновленную HarmonyOS Next. Она будет выглядеть так же, как и обычная версия Harmony, однако "под капотом" будет совершенно другое.

Huawei активно сотрудничает с партнерами для создания нативных приложений в 18 сферах. Удастся ли компании добиться успеха с амбициозным проектом HarmonyOS NEXT – покажет время. Однако пока даже теоретически выход за пределы Китая выглядит невозможным.

Источник - gizmochina