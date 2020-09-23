И Realme туда же: готовит мобильник с подэкранной камерой

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Realme интригует смартфоном с камерой под экраном

Наверное, уже нет тех, кто не слышал о компании Realme, которая больше двух лет назад влилась в дружную семью BBK. Она молода и амбициозна. Если на первых порах ее удел был создавать добротные бюджетники, то со временем она замахнулась и на выпуск флагманских устройств. Компания не хочет отставать от конкурентов и желает быть в числе тех, кто первым подхватит новации на рынке.

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В частности, Realme всерьез намерена оказаться в авангарде тех, кто первым выведет на рынок смартфоны с подэкранной камерой. Что за мобильник компании первым предложит камеру под дисплеем, неизвестно. Она предпочла не озвучивать это, а занялась излюбленным делом производителей смартфонов — интриговать и намекать.

Так, сегодня на своей странице в Weibo вице-президент Realme опубликовал фото неизвестного смартфона. Обозревать предложили лицевую панель и, похоже, ее не стали «уродовать» какими-либо вырезами под фронталку. При этом топ-менеджер заявляет, что сегодня он посетил отдел исследований и разработок компании, где и обнаружил эту любопытную новинку.

Безусловно, можно сказать о том, что здесь могли реализовать выдвижную селфи-камеру, но тогда зачем весь этот «спектакль» с интересным устройством? В наши дни камерой-перископом уже точно никого не удивишь. Очень похоже, что Realme намекает на то, что она работает над смартфоном с подэкранной камерой. Смущает, что тут решили использовать обои, где верхняя часть выполнена в темных тонах. Явно предпринята попытка скрыть область с датчиком изображения.

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Кстати, буквально вчера на нашем канале вышел ролик с обзором ZTE Axon 20 5G, ставшего первопроходцем с подэкранной камерой. Если не видели, обязательно посмотрите. Узнайте, насколько эта новация готова к появлению в серийных устройствах.

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Источник: weibo