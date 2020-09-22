Realme плодит все больше смартфонов. Вот еще один

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В Китае сертифицирован Realme RMX2117

Realme неутомима в своем желании расширить собственный модельный ряд и в последнее время она обрушила на рынок несколько новинок. Но сворачивать конвейер компания не намерена и готовится в скором времени представить минимум две новинки. Одна из них обладает модельным номером RMX2117 и уже получила сертификат TENAA. Предполагается, что новинка станет частью новой серии Q.

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Изображения на сайте регуляторного ведомства указывают на то, что смартфон внешне схож c Realme V5, Realme 7i или Realme C17. А в случае с Realme V5 новинка еще и мало чем отличается по начинке. Что ж в очередной раз производитель не стал утруждать себя поисками своего лица для устройства. За основу взяли модные тренды на рынке: круглое отверстие под фронталку и прямоугольный блок основной камеры.

По данным TENNA, RMX2117 обладает корпусом с габаритами 162,2х75,1х9,1 мм и весит 194 грамма. В его активе 6,5-дюймовый экран разрешением 2400х1080 точек, неизвестной модели восьмиядерный чип с тактовой частотой 2,4 ГГц, 4/6/8 Гб оперативной памяти, 64/128/256 Гб постоянной и аккумуляторная батарея емкостью 4900 мАч. Разрешение фронтальной камеры составило 16-мегапикселей и для основной камеры приготовили датчики 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Руководит работой устройства ОС Android 10.

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Есть слухи, что частота обновления дисплея составит 90 Гц и отклика сенсорного слоя 90 Гц, а стоимость новинки может быть в районе $221.

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Источники: cnmo, tenaa