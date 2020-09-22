Возможно, мы получили первую информацию о Realme X7 Lite

638

База данных TENAA снова поставляет свежие данные о новинках Realme – теперь это Realme X7 Lite.

Realme X7 Pro ﻿

На прошлой неделе смартфоны Realme под кодовыми названиями RMX2173 и RMX2117 появились в базе данных китайского регулирующего органа TENAA, где были указаны предварительные технические характеристики. Сегодня страница RMX2173 была обновлена: добавились изображения и дополнительные технические характеристики аппарата.

Техноиздания уже высказывали предположение, что номер RMX2173 указывал на то, что нас может ждать новый вариант недавно представленного смартфона Realme X7, который имеет номер модели RMX2176. Теперь, когда страница TENAA Realme RMX2173 обновлена, техногики уверены, что перед нами бюджетная версия Realme X7. Более того, некоторые издания уже огласили новинку Realme X7 Youth или Realme X7 Lite.

Читать также: Представлен Realme 7i с 90-Гц экраном и батарейкой на 5000 мАч﻿

Realme X7 Lite в TENAA﻿

Оба смартфона имеют одинаковые технические характеристики и дизайн, и единственная заметная разница заключается в том, что в Realme RMX2173 установлены камеры более низкого класса.

Realme RMX2173 оснащен блоком основной на четыре датчика: 48-мегапиксельный главный сенсор, 8-мегапиксельный ширик, 2-мегапиксельный макро-объектив и дополнительный 2-мегапиксельный датчик измерения глубины резкости. Остальные характеристики Realme RMX2173 идентичны Realme X7. Ознакомиться с ними вы можете из нашей новостной заметки.

Компания продолжает гнуть линию расширения своего портфеля за счет дополнительных вариантов одних и тех же смартфонов. И если в теории в этом ничего плохого нет, на практике возникают вопрос, сможет ли производитель сдержать интерес публики за счет максимально похожих друг на друга устройств. Об этом мы должны узнать до конца года, когда будут подсчитаны итоги продаж смартфонов по миру.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿





Источник: TENAA



https://andro-news.com/news/google-pixel-5-i-4a-5g-poyavilis-v-spiskah-magazinov-evropy-tepe.html Google Pixel 5 и 4a 5G появились в списках магазинов Европы: теперь мы знаем ценник и дату выхода(в Адм. панель)