И снова изображение Xiaomi Mi Mix 4 слили в сеть

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Xiaomi пригласила всех желающих на ивент, который пройдет 10 августа. Уже известно, что там покажут серию планшетов Xiaomi Mi Pad 5 и Xiaomi Mi Mix 4 с подэкранной камерой. Как будет выглядеть флагман, достоверно неизвестно. Утром в сети появились якобы рендеры Xiaomi Mi Mix 4, которые однозначно принять на веру нельзя было. И вот слили очередное изображение, которым нас хотят убедить, что утренние рендеры отображают то, как действительно будет выглядеть флагман.

Нам показали промо-плакат, на котором показан Xiaomi Mi Mix 4, а сам плакат вроде бы нашли в одном из торговых центров. Внизу находится надпись, что «смартфон полноэкранный, керамический корпус, похожий на произведение искусства». Лицевая панель «очищена» от вкраплений фронтальной камеры и сам экран получил тончайшие отступы на торцах.

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На тыльной стороне расположился массивный блок основной камеры квадратной формы, который вмещает минимум три датчика изображения, светодиодную вспышку и лазерный автофокус. Один из сенсоров перископический. Будет ли Xiaomi Mi Mix 4 выглядеть именно так, узнаем точно на следующей неделе. Ожидаем анонс, уж очень любопытно узнать, каким вышло новое поколение имиджевого флагмана.

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Источник: mydrivers