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Компания Сяоми выпускает очень качественные смартфоны, которые могут похвастаться стабильной работой, частыми обновлениями и минимальным количеством ошибок и сбоев. Несмотря на это, проблемы все равно могут возникать. Одна из самых неприятных ситуаций – после обновления телефон Xiaomi не включается. В статье расскажем, как справиться с данной неполадкой.

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Основные причины, почему смартфон не включается

Рассмотрим наиболее распространенные факторы, из-за которых смартфон перестает включаться:

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1.Проблемное обновление OTA. Это довольно редкий случай, ведь разработчики тщательно проверяют и тестируют все обновления, которые прилетают «по воздуху». В зоне риска находятся мобильные устройства из линейки AndroidOne. Из-за «чистого» Андроида программное обеспечение плохо оптимизировано, и любое обновление может вывести телефон из строя. Смартфоны под управлением фирменной прошивки MIUI менее подвержены таким проблемам.

2.Некорректная разблокировка загрузчика. Активация бутлоадера – это многоэтапный и сложный процесс. Если пропустить какое-то обязательное действие, возможно «окирпичивание» телефона.

3.Неправильная прошивка. Как и разблокировка загрузчика, это длительная процедура, приступать к которой следует только опытным пользователям. Особенно неполадки возникают после установки кастомной оболочки.

4.Механическое повреждение. Не только программное обеспечение может стать причиной неработоспособности девайса. Часто смартфон отказывается запускаться после падения, удара, попадания влаги.

5.Неисправный аккумулятор. Литий-ионные и литий-полимерные батареи выходят из строя уже через 3-4 года. В бюджетных аппаратах этот срок может составлять 2 года.

Мы рассмотрели 5 основных причин, из-за которых Xiaomi может не включаться. Теперь выясним, как избавиться от данных проблем.

Телефон Xiaomi не включается: что делать

Различают три состояния:

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1.Мобильное устройство вообще не включается, при нажатии кнопки питания экран остается черным. Это говорит о том, что смартфон «окирпичился».

2.Телефон зависает на логотипе, и операционная система дальше не грузится.

3.На этапе появления логотипа начинаются постоянные перезагрузки, которые называются бутлупом.

Все три вышеуказанных состояния устраняются одинаковыми методами. Но, разумеется, для физических и программных проблем есть разные способы. Например, если внутрь смартфона попала вода и окислились важные элементы, сброс до заводских настроек не принесет никакого результата. И наоборот: замена аккумулятора окажется бесполезной, если криво установлена прошивка. Поэтому для начала определите причину, и уже потом подбирайте подходящий способ.





Метод 1: Перезагрузка

Самый простой вариант, который помогает при возникновении небольших проблем. Во время включения смартфона нужно нажать и удерживать кнопку питания в течение 10-20 секунд. Аппарат может запуститься и работать нормально. Но, к сожалению, в большинстве случаев такой способ малоэффективный.

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Метод 2: Хард ресет

Сброс до заводских настроек позволяет справиться с множеством проблем. Смартфон вернется к изначальному состоянию + все пользовательские материалы будут удалены. Прибегайте к таком варианту, если мобильное устройство не запускается из-за конфликта приложений, вредоносного ПО, кривого обновления OTA или перегруженной оперативной памяти.

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1.Зажмите клавишу включения/выключения и качельку увеличения громкости. Отпустите кнопки, как только высветится меню рекавери.

2.С помощью физических клавиш переместитесь до пункта «WipeData». Выберите пункт «Wipe AII Data». Подтвердите удаление всех данных.

3.Вернитесь назад и кликнете «Reboot». Начнется перезагрузка, после которой девайс должен нормально работать.

Лайфхак! Если смартфон зависает на логотипе или постоянно перезагружается, попробуйте войти в безопасный режим. Для этого зажмите кнопку уменьшения громкости, как только внизу появятся бегающие точки. Операционная система нормально загрузилась в безопасном режиме – значит, причина неполадки в установленных приложения или файлах. Hard reset как раз поможет в такой ситуации.

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Метод 3: Перепрошивка

Установите новую прошивку, если сбой возник после разблокировки загрузчика или неправильной перепрошивки. Официальные оболочки лучше всего ставить через режим Fastboot. Понадобится компьютер и установленная на нем программа MiFlash. Подробная инструкция есть в статье «Телефон Xiaomi завис на логотипе Mi». Кастомное рекавери тоже подходит для перепрошивки, особенно, если вы выбираете неофициальные версии от сторонних разработчиков.

Метод 4: Замена аккумулятора

Возможно, обновление просто совпало по времени с поломкой батареи. Если телефон не подает признаков жизни и не определяется компьютером при ЮСБ-подключении – стоит заподозрить аккумулятор. Для начала подсоедините телефон к источнику питания и оставьте его заряжаться на 12-15 часов. Эффекта нет – тогда меняйте АКБ. Это можно сделать в домашних условиях, но новичкам рекомендуем обратиться к мастеру.

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Метод 5: Обращение в сервисный центр

Не стоит проводить эксперименты с телефоном, если вы точно не знаете, почему устройство перестало работать. При механических повреждениях тоже обязателен поход в СЦ, поскольку самостоятельные действия еще больше навредят.

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Что нужно делать в целях профилактики

Придерживайтесь этих правил, если хотите, чтобы смартфон корректно работал:

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1.Перед тем, как установить обновление «по воздуху», зайдите на тематические форумы в ветку со своей моделью и почитайте отзывы пользователей. Там обязательно напишут, если из-за новой сборки начинаются серьезные проблемы с аппаратом.

2.Не экспериментируйте со смартфоном, особенно, если не уверены в своих технических умениях и знаниях. Сюда относится разблокировка загрузчика, перепрошивка на кастомные версии, получение рут-прав, установка кастомного рекавери.

3.Регулярно очищайте ОС от мусора и вирусов, а приложения скачивайте только с GooglePlay или других надежных источников.

4.Перед обновлением или установкой новой прошивки обязательно заряжайте смартфон до 80-100%. Если он выключится во время процедуры, будут серьезные проблемы.

5.Правильно заряжайте аккумулятор и следите за состоянием батареи. Не оставляйте смартфон заряжаться на всю ночь: снимайте его с зарядки при достижении 80-90%. Подключайте девайс к источнику питания, если осталось 20-15% заряда.

Мы выяснили, что делать, если Xiaomi не включается после обновления. Два наиболее эффективных способа: сброс до заводских параметров и повторная прошивка. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях под статьей.﻿

