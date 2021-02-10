И снова о цене: сколько будут стоить Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro

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Стоимость Pixel 6 и Pixel 6 Pro может сделать их весьма привлекательным предложением на рынке

Центральным событием этой недели безо всяких скидок станет презентация Pixel 6. Уже завтра Google представит новинки новой серии и пока она завершает последние приготовления к этому событию, в сеть продолжают попадать любопытные детали. На этот раз вновь заговорили о ценниках на новинки.

Инсайдерам удалось заполучить рекламный ролик о Pixel 6 с акцентом на рынок Австралии. Видео делает упор на чипе Tensor, системе безопасности Android 12, хорошей автономности и быстрой зарядке. Вишенкой на торте стало упоминание в конце ролика стоимости смартфона — от 999 австралийских долларов. В переводе это 639 евро или $740.

А вот в США любопытные пользователи успели покопаться в каталоге магазина Target. Там они обнаружили, что продавец намерен продавать Google Pixel 6 в версии с 128 Гб постоянной памяти за $599. Если эти сведения подтвердятся, то новинка будет стоить даже дешевле предшественника, за Pixel 5 в свое время просили $599.

Что касается Google Pixel 6 Pro, то он дешевым не будет. Все же камера тут будет получше, и она подтолкнет ценник на смартфон вверх. Нас ориентируют на цену в $898 за версию с 128 Гб постоянной памяти и это вполне конкурентное предложение. Для сравнения в США за Galaxy S21 Ultra просят $1199, а за iPhone 13 Pro Max — $1099.

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Источники: twitter, phonearena