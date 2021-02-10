Идея выпустить смартфон Oppo с оболочкой OxygenOS не так уж и плоха

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По результатам опроса пользователи готовы выбрать устройство от Oppo и прошивкой от OnePlus

За последние два года у OnePlus немало изменений. Компанию покинул соучредитель Карл Пей, основавший собственный бренд Nothing. Появилась и множится линейка среднего класса устройств Nord. OnePlus начала сотрудничать с фотобрендом Hasselblad, чтобы поднять престиж флагманов и подтянуть их по фотовозможностям. И, конечно же, происходит сближение с Oppo.

Именно слияние с материнской компанией вызывает большие споры. Хотя сам глава компании Пит Лау излучает оптимизм и даже считает, что вскоре мы увидим новую компанию, наступит тот период, который можно будет именовать как «OnePlus 2.0.». Но скептики считают, что компания растеряет самоидентичность, сольется с Oppo и новый этап правильнее было бы именовать «OppoPlus 1.0.».

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Ряд источников говорят о том, что именно Пит Лау стал тем, кто инициировал и активно продвигает идею слияния Oppo и OnePlus. Возможно, у компании недостаточно средств, чтобы и дальше расти на рынке и в долгосрочной перспективе стать еще более успешной. Но есть и те, кто считает, что в объединении больше заинтересована Oppo, которая стремится масштабировать свой бизнес и расширить географию своего присутствия. Например, выйти на рынок США, где OnePlus чувствует себя хорошо, сумела договориться с сотовыми операторами о продаже своих устройств, и ее доля на этом рынке активно растет.

Какой бы ни была причина для сближения, но очевидно, что ее результатом станет объединение прошивок OxygenOS и ColorOS. На смену ей придет некая унифицированная операционная система, объединяющая черты двух прошивок. Черты какой из них будут превалировать и какое название она получит, информации нет.

На фоне происходящей трансформации, издание AndroidAuthority решило выяснить настроение пользователей и провела несколько провокационный опрос на тему: какой смартфон бы они предпочли OnePlus с ColorOS или Oppo с OxygenOS?

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Всего в опросе приняло участие 4500 респондентов и большинство из них (71,38%) отдали свой голос за смартфон Oppo с оболочкой OxygenOS. Тогда как 28,62% отдали бы предпочтение смартфону OnePlus с ColorOS. Результаты опроса подтверждают, что у пользователей в приоритетах оболочка OxygenOS. Если в итоге мы увидим прошивку, где доминировать будут черты ColorOS, это может привести к оттоку лояльной аудитории. Слияние прошивок нужно проводить аккуратно и избегать агрессивного поглощения. Доминирующими должны стать черты OxygenOS, а не софта от Oppo. Какой в итоге будет унифицированная ОС, увидим в следующем году. Но все идет к тому, что OnePlus перестанет быть самодостаточной и боевой единицей на рынке смартфонов. Компания растворится в Oppo, и мы потеряем еще один бренд.

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Источник: androidauthority