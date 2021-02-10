Пит Лау: OnePlus 9T не будет, результат слияния OxygenOS и ColorOS, будущее OnePlus 2.0

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Глава компании обещает нам новую компанию, новую операционку и новые свершения

То, о чем ранее сообщили инсайдеры, теперь подтвердил и генеральный директор OnePlus Пит Лау. Он заявил, что в этом году компания не планирует выпускать Т-версию во второй половине года. Среди прочего он сообщил, что в следующем году флагманы OnePlus будут работать на новой унифицированной операционной системе, созданной после слияния с Oppo. Еще в июле стало известно, что OxygenOS и ColorOS получат единую кодовую базу.

Это будет первый случай с 2016 года, когда компания не будет выпускать T-версию флагмана. Что стало причиной для такого шага, Пит Лау не озвучил. Как и не стал он комментировать слухи о возможном выходе OnePlus 9RT, которые ранее появлялись в сети. Все же OnePlus 9R стал аппаратом субфлагманского сегмента и правило об отказе выпуска T-версии флагмана на него может не распространяться.﻿

По словам Пита Лау, несмотря на объединение кодовой базы OxygenOs и ColorOS, обе прошивки по-прежнему будут выходить под собственным брендом и предложат уникальные фишки. Этот подход приведет к созданию операционной системы, которая будет «быстрой и плавной», «чистой и легкой», как OxygenOS, а также «надежной», «умной и многофункциональной», как ColorOS. Топ-менеджер OnePlus уверен, что унифицированная ОС сохранит ДНК OxygenOS.

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Несмотря на то, что интеграция кодовой базы двух операционок была проведена еще в июне, стоит дождаться выхода флагмана в следующем году, который раскроет весь потенциал модернизированной операционной системы. Впоследствии новую прошивку получат не только новые устройства, но и уже выпущенные.

Еще одним полем для слияния и интеграции усилий станет технология быстрой зарядки. Наработки Warp Charge и SiperVOOC объединят. Будет ли предложен в итоге какой-то единый стандарт для всех устройств OnePlus и Oppo, информации нет.

Сам Пит Лау не разделяет скепсис тех, кто не верит в то, что компания выиграла от слияния с Oppo. Он считает, что мы на пороге появления OnePlus 2.0 и реальные перемены мы увидим в следующем году. В центре внимания компании окажутся и камеры смартфонов, которые будут эволюционировать и совершенствоваться. В частности, OnePlus продолжит сотрудничество с Hasselblad и будет направлять инвестиции в улучшение уже существующих технологий.

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Источник: theverge, pcmag