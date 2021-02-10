Игровой ноутбук: проверяем на что способен Ryzen 7 5800HS с графикой GeForce RTX 3060

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Ноутбук на платформе AMD с 7-нанометровым процессором Ryzen 7 5800HS с частотой 2,8 ГГц (максимальная 4,4 ГГц) на новой микроархитектуре Zen 3 и дискретная графика NVIDIA GeForce RTX 3060 — любопытный тандем. И главное в нем — отличная производительность как в рабочих приложениях, так и в играх. Проверить это предлагаем на примере Asus ROG Zephyrus G15, который не так давно появился в продаже.

Лэптоп оказался практичным, быстрым, компактным, тонким и достаточно легким. Но дизайн и исполнение ноутбука нам не интересны. Мы взялись за измерение производительности устройства в различных играх. Если говорить о повседневных и офисных задачах, то чип предлагает высокий уровень производительности. В работе с документами, браузером и прочими не тяжелыми приложениями никаких проблем нет, все работает шустро.

В играх тестирование проводилось на высоких настройках графики, чтобы выжать максимум из «железа». Ноутбук хорошо проявляет себя в играх, позволяя получить высокий и комфортный FPS, который лучше показателей среднестатистического игрового ноутбука прошлого года. Под максимальной нагрузкой чип троттлит изредка, а температура процессора под максимальной нагрузкой повышается до 95 градусов Цельсия. Но лопасти вентиляторов достаточно шумно крутятся, хотя и эффективно справляются со своей задачей.

Тестирование наглядно показало, что связка «Zen 3 + NVIDIA» — это достойное сочетание в ноутбуке, которое прилично проявляет себя как в играх, так и при выполнении рабочих приложений.