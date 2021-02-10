Игровой смартфон Redmi: название, дата анонса и изображение

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Redmi K40 Game Enhanced Edition станет смартфоном для геймеров и его премьера через неделю

Запредельная скорость — ставится во главу угла, когда речь заходит об игровых смартфонах. Ставку на скорость работы процессора, экрана и шустрый игровой процесс сделают в игровом смартфоне Redmi. Сегодня компания официально сообщила, что его премьера состоится 27 апреля и это будет специальная версия Redmi K40 — Game Enhanced Edition. Сопроводил объявление тизер, на котором показана часть смартфона.

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Компания заявляет, что это будет легкий и тонкий мобильник, не похожий на «хардкорный игровой смартфон» и ориентированный на тех, кому нужна флагманская производительность, управление, аудио и видео, с оптимальным соотношением цены и качества. На промо-изображении видно, что на правой грани Redmi K40 Game Enhanced Edition предложат курки и специальную клавишу, скорее всего, для переключения игрового режима. Основная камера получит три больших датчика изображения, где верхний и нижний будут выделяться светодиодной подсветкой.

Напомним, что Redmi K40 Game Enhanced Edition получит 144-герцовый OLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма, чип Dimensity 1200, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт. Ожидается, что ценник на смартфон составит около $308 и на глобальный рынок она может выйти под брендом Poco.

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Источник: mydrivers