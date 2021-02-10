Игровой Nubia Red Magic 6 поставит новый рекорд частоты обновления экрана

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Nubia Red Magic 6 станет рекордсменом по частоте обновления экрана

﻿Напомним, что у ZTE есть суббренд Nubia, который специализируется на игровых смартфонах. Сегодня президент Nubia сообщил, что их новый игровой флагман вновь станет рекордсменов по частоте обновления дисплея.

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Какая частота будет поддерживаться в новом Nubia Red Magic 6, он пока не сообщил, но напомнил нам прошлые заслуги своей команды.

Если коротко, то первый серийный смартфон с повышенной частотой в 90 Гц выпустила именно компания Nubia. Это было реализовано в модели Red Magic 3. По сути, этот аппарат открыл современную эру погони за повышенной «герцовкой» дисплеев. На этом компания не остановилась, и в модели Red Magic 5 они обновили рекорд частоты обновления для смартфонов – 144 Гц.

Nubia всячески пытается удержать этот тренд за собой, и, напоминая нам свои прошлые достижения, тизерить новые рекорды. Надеемся, что скоро мы узнаем какой дисплей и с какой частотой нам представят.

Напомним, что Red Magic 6 будет анонсирован 4 марта. Он представляет собой игровой смартфон на топовом Snapdragon 888, аккумулятором на 4500 мАч и c прогрессивной технологией охлаждения, в которой нам даже обещают активные элементы.

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Хочется взглянуть на детище дочерней компании ZTE полноценно.

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Источник: news.mydrivers.com﻿