ZTE анонсировала второе поколение смартфонов с подэкранной камерой

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ZTE ﻿продемонстрировала свой прогресс в области подэкранных камер

Помните как в прошлом году, компания ZTE представила первый серийный смартфон с подэкранной камерой? Мы говорим о модели Axon 20 5G. Модель, как и подобает пионеру технологии, предложила нам готовое, но всё же, «сырое» решение с подэкранной камерой. Качество снимков было очень плохое, а на дисплее было заметно «пятно» из пикселей другой плотности. По словам многих, это сильно отвлекало и странно смотрелось.

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Начало выставки MWC 2021 приносит свои плоды. В этом году ZTE представили продолжение этой технологии. Модель, которая попала на фото, пока не известна. Предполагают, что это Axon 30 5G. Но важно другое. В подписи под фотографией говорится, что инженерам удалось достичь плотности пикселей над камерой в 400 ppi. Напомним, что в Axon 20 5G плотность пикселей в участке над камерой составляла всего 200 ppi. Также частота обновления экрана теперь 120 Гц.

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Конечно, пока не совсем ясно насколько «надкамерная» область заметна при близком осмотре, но на фотографии и "бумаге" прогресс очевиден.

Ждем, когда данный смартфон будет полностью представлен, и мы сможем детально оценить «живые» фото и видео инновации.

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Источник: news.mydrivers.com﻿