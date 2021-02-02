Илон Маск: мы чипировали обезьяну, она счастлива, довольна и играет в игры

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Чипированная обезьянка шпилится в игры

Илон Маск, глава компаний Tesla и SpaceX, задумал отправить людей на Марс, еще и носится с идей усовершенствовать человека. Для этого он планирует вживлять в мозг чип, который заменит собой разнообразные гаджеты, включая и смартфон. Пользователям не нужно будет пользоваться несколькими устройствами, ведь все необходимое будет находиться в голове.

И в этом деле стартап Neuralink, которым владеет Илоном Маском, достиг определенного успеха. Ученым удалось вживить чип в мозг обезьяны. По его словам, примат чувствует себя отлично, счастлив и благодаря беспроводному импланту его смогли научить играть в компьютерные игры.

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Он заявил, что поборники защиты животных могут быть спокойны, обезьяны, которые участвуют в опытах, содержатся в лучших условиях. В скором времени будет опубликовано видео, как доказательство того, что обезьян удалось вовлечь в игровой процесс или, как называет его Илон Маск, «интеллектуальный пинг-понг» между приматами.

Напомним, что стартап Neuralink был создан в 2016 году и в 2017 году он был приобретен Илоном Маском за $100 млн. О том, чем будет заниматься компания, стало известно в 2019 году, когда было сделано заявление о создании чипа, который намерены вживлять в мозг человека. Цель благая — помогать людям с инвалидностью и тяжелыми недугами.

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Источник: bloomberg