Илон Маск — новый лидер Apple. И такое могло случиться

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Илон Маск был не прочь стать генеральным директором Apple в случае продажи ей Tesla

Илон Маск изъявлял желание продать Tesla компании Apple и даже просил Тима Кука встретиться с ним, но он отказался. Об этом в свое время рассказал сам Маск. А попытка поглощения могла случиться в 2016 году, когда Tesla испытывала серьезные финансовые проблемы перед выпуском Tesla 3 и очень нуждалась в инвестициях. Но не срослось. И вот только сейчас открылась одна пикантная деталь, которая, возможно, и стала ключевой, почему Тим Кук отказался обсуждать тет-а-тет с Илоном Маском покупку Tesla.

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Оказывается, в 2016 году между Тимом Куком и Илоном Маском состоялся телефонный разговор, инициатором которого выступил СЕО Apple. Именно он предложил эпатажному изобретателю рассмотреть вопрос о продаже Tesla, а сама сделка решила бы все финансовые проблемы компании. Маск заявил, что готов обсудить условия сделки, но с одним условием — он хочет быть генеральным директором. Наивный Тим Кук посчитал, что амбиции Илона Маска простираются на кресло главы Tesla, но эксцентричный Маск заявил, что он желает возглавить Apple.

В ответ Кук разразился бранью в адрес Илона Маска и повесил трубку. Поэтому нет ничего удивительного в отказе Тима Кука встречаться с Илоном Маском и обсуждать вопрос покупки Tesla. О том, что такой разговор состоялся, рассказал в своей книги репортер Wall Street Journal Тим Хиггинс, который до 2016 года работал в Bloomberg.

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В целом довольно легко поверить в то, что такой диалог действительно мог состояться. Наблюдая за выходками и высказываниям Илона Маска можно предположить, что такой разговор действительно случился и он вполне мог заявить о претензиях на пост главы Apple. Была ли это шутка или он всерьез рассчитывал сесть в кресло руководителя одной из крупнейших компаний в мире, нам остается только гадать.

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Источник: notebookcheck