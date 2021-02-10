Илон Маск «прошелся» по Apple за аккумуляторы и политику «сада за забором»

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Предприниматель, изобретатель и эксцентричный Илон Маск позволил себе критику в адрес «самой» Apple

В чем не откажешь Apple, так это в том, что она сильна в маркетинге, позиционировании и прочей капиталистической «магии». Сегодняшние реалии подтверждают, что править бал будет та компания, которая почти в совершенстве владеет маркетинговыми приемами. Apple уже сформировала свою аудиторию и хорошо обрабатывает ее. Но в последнее время в адрес компании льется немало критики и Илон Маск присоединился к тем, кто не лестно отозвался о концерне из Купертино.

Вчера в телефонной беседе он похвастался тем, какую прибыль получила Tesla по итогам второго квартала 2021 года. А попутно раскритиковал Apple за ее политику в App Store, а также использование кобальта в аккумуляторах Mac и iPhone. Он назвал компанию огороженным садом и такая политика для него не приемлема.

В частности, он заявил о том, что Tesla не ставит перед собой цель отгородиться ото всех. Напротив, основатель компании только поддержит появление и распространение других электрокаров. Не стоит задача поставить конкурентов в невыгодное положение, как это делают некоторые. Вот под этими «некоторыми» он подразумевал Apple. И имя компании прозвучало, но в тот момент, когда Илона Маска накрыл приступ кашля. Похоже, что кашель был искусственным и эпатажный Илон Маск все же предпочел не вступать в открытую конфронтацию с Apple.

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Аллегория с «обнесенным стеной садом» возникала на фоне той политики, которую Apple исповедует в отношении фирменного магазина App Store. Илон Маск считает, что компании не стоило бы ограничивать пользователей в части источника получения контента. Куда разумнее было бы позволить им устанавливать софт из сторонних магазинов и менять стоковые приложения на утилиты от других разработчиков.

Что же касается применение кобальта в аккумуляторах, то тут глава Tesla не стал прятаться за кашлем, а вполне четко дал понять, что в этом плане с Apple им не по пути. Он заявил, что концерн из Купертино использует почти 100% кобальта в аккумуляторах для ноутбуков, смартфонов и прочих устройств. Тогда как Tesla практически отказалась от его применения. Максимум, что можно найти в батарейках компании — это 2% кобальта против 100% у Apple.

Почему же кобальт попал в немилость? А все дело в том, что это не возобновляемое полезное ископаемое и его запасы стремительно тают. Стоит отметить и тот факт, что работа на рудниках вредна для здоровья людей и нередко для добычи кобальта используют труд несовершеннолетних. В 2019 году Apple даже обвинили в «пособничестве» тому, что детский труд используется на кобальтовых рудниках. В защиту компании можно сказать лишь то, что в будущем она планирует полностью перейти на использование вторсырья для производства устройств и отказаться от применения полезных ископаемых.

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Кто-то считает, что Илон Маск не без греха и он лукавит. На самом деле он не в восторге от того, что Apple не отказалась от планов по созданию электрокара. Не так давно она даже приняла на работу одного из бывших топ-менеджеров BMW, который руководил разработкой электрических и гибридных автомобилей i3 и i8 компании. Не стоит забывать и того, что Apple переманила ряд сотрудников Tesla, что также не вызвало восторг у Илона Маска и он назвал концерн из Купертино «кладбищем Tesla».

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Источник: 9to5mac