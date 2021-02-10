Apple взялась за инсайдеров

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У сетевых информаторов есть две недели, чтобы сдать тех, кто сливает данные

Чтобы предотвратить утечки и сливы, Apple в свое время даже сформировала специальное подразделение New Product Security Team, которое состоит из бывших сотрудников ФБР и АНБ, а также разведчиков и военных. А не так давно компания начала вешать нагрудные камеры на некоторых сотрудников, которые причастны или вхожи в святая святых.

Начала Apple и рассылать угрозы инсайдерам, которые замечены за сливом данных. Один из таких сетевых информаторов получил «письмо счастье», в котором компания обвиняет его в том, что он без разрешения открыл большой объем конфиденциальной информации, чем нарушил коммерческие секреты Apple.

Она уверяет, что у нее есть доказательства противоправной деятельности инсайдера, который выложил в сеть изображения и характеристики еще не представленных продуктов компании. Apple дала инсайдеру две недели, чтобы он объяснился за свое поведения и раскрыл те источники, которые слили ему конфиденциальную информацию. Если, конечно, он сам не является сотрудником концерна из Купертино.

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С учетом того, что источник выложил в сеть послание Apple, раскрывать карты он не намерен. Являться с повинной и сдавать контакты он точно не будет. А вот грозит ли ему такое поведение чем-то серьезным, неизвестно.

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Источник: vice