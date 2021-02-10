Импортозамещение в действии: россиянам предложат маркетплейсы только с российским ПО

226

На фоне санкций и нарастающего давления, в России продолжают «потчевать» сограждан обещаниями создать все русское, очищенное от всего иностранного и чуждого русскому человеку. На этот раз тут замахнулись на создание своеобразных аналогов Microsoft Store и App Store, каталог которых будет состоять из отечественного программного обеспечения.

О такой инициативе на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи объявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, сейчас они заняты «пересборкой» реестра российского софта, чтобы создать из него полноценный маркетплейс. Первую версию обещают запустить в мае.

«Ура-патриоты» хотят за короткий срок создать то, на что у других компаний ушло несколько лет, а количество софта вряд ли удовлетворит потребности пользователей в качественном ПО. Похоже, что чиновники пытаются за короткий срок «подстелить соломку» на случай если Microsoft Store и App Store закроются или их закроют для России.

Не обойдут стороной и владельцев Android-устройств в РФ. Планируется создать маркеплейс с отечественными приложениями на этой операционной системе. При этом глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что работа уже начата и он считает, что благодаря открытости Android сделать это будет несложно. Кроме того, на данный момент ведутся переговоры с Apple и у компании «в принципе, конструктивная позиция». Он надеется, что «iPhone в кирпич у нас не превратяться».

На фоне происходящего не удивимся, сели российские чиновники начнут активно форсить тему отечественной операционной системы «Аврора», созданием которой занимаются с 2016 года и в прошлом году она получила одобрение от ФСБ на соответствие требованиям безопасности к софту, используемый в госструктурах.

По сути Аврора является форком операционки Sailfish, которая была создана на основе MeeGo в 2012 году выходцами из Nokia. Ее невозможно накатить на Android-устройства и она не поддерживает приложения для зеленого робота. Единственный вариант — приобрести гаджет с предустановленной Авророй. На сегодняшний момент на рынке есть пять смартфонов с поддержкой Аврора. Не исключено, что вскоре россиян будут уговаривать посмотреть в сторону этих аппаратов.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источники: тасс, интерфакс