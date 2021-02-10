Индия также задумалась о кремниевой независимости

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Индия ведет переговоры с крупнейшими производителями полупроводниковой продукции о возможности создания заводов на территории страны

Согласно информации, обнародованной ETTelecom, Индия всерьез рассматривает возможность создания отечественной полупроводникой отрасли и стремится составить серьезную конкуренцию Китаю в данном сегменте. Самой это сделать не под силу, поэтому она ищет помощников в лице крупнейших мировых чипмейкеров. Сейчас идут переговоры с Intel, GlobalFoundries и даже TSMC.

Чтобы осуществить задуманное, правительство Индии в прошлом году создало фонд в размере $10 млрд для стимуляции производства чипов в регионе. Эта сумма должна покрыть примерно половину расходов компаний, специализирующихся на выпуске микроэлектроники. Но помимо денежной стимуляции необходимо инфраструктурное обеспечение, включающее в себя логистику, снабжение водой и электроэнергией, а также стабильно высокий спрос на микросхемы, что Индия не всегда может предоставить.

На данный момент Vedanta Group и Foxconn Technology Group показали заинтересованность в создании литейных полупроводниковых производств на территории страны. Но Intel и TSMC на данный момент никак не проявили серьезной заинтересованности в создании полупроводниковой промышленности в Индии. Тем не менее, переговоры о сотрудничестве ведутся.

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Источник: gizmochina