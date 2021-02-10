Infinix придумала как менять цвет кожаной спинки смартфона

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Мы уже не раз видели смартфоны-хамелеоны, чья тыльная крышка способна менять цвет. Такие модели выпустили Vivo и Realme, где задняя панель меняет цвет под воздействием солнечного света. На данном этапе «спинка» в смартфонах с таким исполнением выполнена из стекла, но Infinix приготовила сюрприз.

Компания по производству смартфонов, принадлежащая Transsion, анонсировала заднюю панель из искусственной кожи, способную менять цвет. Как и в случае со стеклянной панелью, изменение оттенка происходит под действием ультрафиолета. Infinix говорит, что использует «фотохромные полимеры» на задней панели, чтобы обеспечить изменение цвета и для этого не расходуется заряд аккумулятора.

Компания также отмечает, что можно создавать собственные узоры на задней крышке с помощью трафаретов, хотя этот рисунок долго не сохранится, учитывая характер изменения цвета. Такую крышку-хамелеон из экокожи обещают предложить в будущих смартфонах Infinix. Насколько такое решение приживется и покажет свою состоятельность, узнаем уже с выходом устройств с ним.

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Источник: androidauthority