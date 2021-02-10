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Infinix придумала как менять цвет кожаной спинки смартфона

25.03.2022 454 0

Мы уже не раз видели смартфоны-хамелеоны, чья тыльная крышка способна менять цвет. Такие модели выпустили Vivo и Realme, где задняя панель меняет цвет под воздействием солнечного света. На данном этапе «спинка» в смартфонах с таким исполнением выполнена из стекла, но Infinix приготовила сюрприз.

 

Infinix придумала как менять цвет кожаной спинки смартфона – фото 1

 

Компания по производству смартфонов, принадлежащая Transsion, анонсировала заднюю панель из искусственной кожи, способную менять цвет. Как и в случае со стеклянной панелью, изменение оттенка происходит под действием ультрафиолета. Infinix говорит, что использует «фотохромные полимеры» на задней панели, чтобы обеспечить изменение цвета и для этого не расходуется заряд аккумулятора.

 

Infinix придумала как менять цвет кожаной спинки смартфона – фото 2

 

Компания также отмечает, что можно создавать собственные узоры на задней крышке с помощью трафаретов, хотя этот рисунок долго не сохранится, учитывая характер изменения цвета. Такую крышку-хамелеон из экокожи обещают предложить в будущих смартфонах Infinix. Насколько такое решение приживется и покажет свою состоятельность, узнаем уже с выходом устройств с ним.

 

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Источник: androidauthority

Infinix
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 25.03.2022

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Infinix придумала как менять цвет кожаной спинки смартфона