Инсайд: Samsung готовит в смартфоны серии Galaxy A дисплеи на 90 Гц и 120 Гц

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В серии Galaxy A от Samsung грядёт обновление дисплеев

Как сообщается в одной утечке, следующие телефоны в линейке Galaxy A могут иметь дисплеи с повышенной частотой обновления. Если конкретнее, то уже будущие Galaxy A52 и A72 могут быть с экранами на 90 Гц.

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Ранее только флагманы от Samsung «удостоились такой чести» – иметь повышенную частоту обновления в своих экранах. Теперь ,по слухам, настала очередь остальных. Эта новость кажется правдивой, так как компания Samsung уже в роли «догоняющего». Конкуренты уже начали ставить новые дисплеи на свои смартфоны для среднего ценового сегмента. Samsung пока отстаёт, но так как они сами производят дисплеи, всё может очень быстро измениться.

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Отдельно хочется упомянуть, что старшей модели, Galaxy A52 5G вообще приписывают дисплей на 120 Гц. Как говорит инсайдер, именно по этой причине на нём будет более мощный Snapdragon 750G (в обычном Galaxy А52 планируют использовать Snapdragon 720G). Помимо этого, Galaxy A52 5G может быть с 6.5-дюймовым OLED экраном, 6/8 Гб оперативной памятью, 128/256 Гб основной и аккумулятором на 4500 мАч с зарядкой на 25 Вт.

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Источник: ﻿androidauthority.com