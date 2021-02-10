Сможет ли Exynos 2100 охлажденный в морозилке превзойти Snapdragon 888?

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Exynos 2100 поместили в морозилку и сравнили с Snapdragon 888﻿

Сложилось слишком стойкое мнение, что чипы от Qualcomm по всем параметрам лучше, чем предложения от Samsung. Сравнительные тесты служат тому подтверждением.

Один из таких тестов мы сейчас рассмотрим. Нам он показался интересным тем, что в этом случае есть три одинаковых Samsung Galaxy S21 Ultra, но условия тестирования разные.

Два смартфона (один на Exynos 2100 и один на Snapdragon 888) находились возле вентилятора, а еще один с Exynos 2100 находился в охлаждённых условиях - в морозильнике. В этих разных температурных режимах они и прошли тестовые программы.

Несмотря на то, что при одинаковых условиях, процессор от Samsung проигрывает Qualcomm по многим параметрам, чип Exynos 2100 «с морозилки» по своим результатам очень сильно догоняет показания Snapdragon 888, а часто вырывается немного вперёд. О чём это говорит?

Если коротко – процессор Exynos 2100 нельзя просто назвать слабым чипом. У него нет проблемы в том, чтобы показать мощность и «цифры» в идеальных условиях. Главная его проблема это энергопотребление, которое на порядок выше, чем у конкурентов от Qualcomm. Это в свою очередь, приводит к излишнему нагреванию, и уже только тогда происходит тротлинг, который и ограничивает мощность процессора.

Естественно, если чип больше потребляет и греется, он менее энергоэффективен и быстрее разряжает ваш смартфон.

Хотелось бы увидеть показания Snapdragon 888 в морозильной камере, интересно насколько бы это повлияло на результаты.

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Данный тест не «открыл нам Америку», он лишь фактически доказал с чём именно предстоит бороться Samsung, если они хотят чтобы пользователи стремились покупать смартфоны на базе чипов Exynos. Ведь, как бы там не было, многие пользователи пристально наблюдают за подобными тестами и сравнениями.

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Источник: gizmochina.com