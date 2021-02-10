Samsung Galaxy A52: характеристики, время анонса и цена

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О Samsung Galaxy A52 известно практически все, осталось дождаться релиза и сверить информацию

Предстоящий Samsung Galaxy A52 уже не раз становился объектом утечек и сливов. В начале нынешнего года и вовсе случилась масштабная утечка, раскрывшая внешний вид будущей новинки и ее характеристики. И вот сегодня стало известно, что премьера Galaxy A52 состоится в конце марта. Источник также назвал спецификации смартфона и его стоимость.

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Ожидается, что просить за Galaxy A52 будут около $400. За эту сумму пользователь получит аппарат на базе Snapdragon 720G, с 8 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти. В числе характеристик устройства упоминается 6,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей разрешением FullHD+, селфи-камера на 32-мегапикселя и система из четырех датчиков на тыльной стороне 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп.

Емкость аккумуляторной батареи составит 4500 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой. Расцветок будет четыре: черная, синяя, белая и лавандовая. Работать аппарат будет на программной платформе Android 11. Известно также, что помимо 4G-версии компания выведет на рынок и модификацию с поддержкой сетей пятого поколения. Такая версия удостоится чипа Snapdragon 750G и будет стоить около $475.

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Источник: phonearena