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Инсайд. Анонс Vivo S9 с новейшим Dimensity 1100 уже запланирован

02.02.2021 428 0

Инсайдеры утверждат -  анонс Vivo S9 ﻿с Dimensity 1100 ﻿ на борту очень близок

Как сообщается в твиттере одного инсайдера, 6 марта будет презентация нового смартфона - Vivo S9.

Для нас это событие имеет двойной смысл. Это не просто новый интересный телефон. Согласно последним слухам именно смартфон от Vivo будет первым серийным аппаратом на новом чипе Dimensity 1100 от MediaTek .

 

Инсайд. Анонс Vivo S9 с новейшим Dimensity 1100 уже запланирован – фото 1

 

Буквально вчера мы публиковали новость про первые синтетические тесты этой платформы в AnTuTu, и очень хочется увидеть телефон на реальных обзорах и тестах.Напомним, что Dimensity 1100 является восьмиядерным решением, созданном по нормам 6-нанометровой технологии. В состав его входят по четыре ядра Cortex-A78 и Cortex-A55 с частотой 2,6 ГГц и 2,0 ГГц соответственно, графический чип Mali-G77 MC9.

 

Что касается инсайдов о самом телефоне, то мы ожидаем 6.4-дюймового AMOLED дисплея разрешением 2400х1080 пикселей с плотностью 480ppi. Двойную фронтальную камеру, с ультраширокоугольным объективом, 12 Гб оперативной памяти и свежий Android 11.

Очень хочется узнать рекомендованную розничную цену, но мы понимаем, что для таких вещей и существуют официальные презентации.

 

Посмотрим, если она действительно запланирована на начало марта, то ждать осталось недолго.

 

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Источник : gsmarena.com﻿

Vivo Vivo S9 Dimensity 1100
Автор: Макс Ходаковский Дата публикации: 02.02.2021

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Инсайд. Анонс Vivo S9 с новейшим Dimensity 1100 уже запланирован