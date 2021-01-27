Появилась информация о смартфоне Vivo на базе Dimensity 1100

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Vivo готовит смартфон на новейшем чипе от MediaTek и может первой выпустить модель с ним на борту

На прошлой неделе состоялась премьера новых чипов от MediaTek, среди которых оказался и Dimensity 1100. Сегодня пришла информация о том, что в числе первых смартфон с новым процессором выпустит компания Vivo. В базе данных Google Play Console были найдены сведения о модели с номером V2072A, который как раз и получит новейшую платформу от MediaTek.

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В частности, сказано, что новинка удостоится дисплея разрешением 2400х1080 пикселей с плотностью 480ppi. Помимо чипа Dimensity 1100 смартфон предложит 12 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой Origin OS. В числе характеристик новинки также упоминается сдвоенная фронтальная камера.

Что это за модель и когда дебютирует, информации нет. Но появление ее в Google Play Console указывает на то, что релиз не за горами.

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Напомним, что Dimensity 1100 является восьмиядерным решением, созданном по нормам 6-нанометровой технологии. В состав его входят по четыре ядра Cortex-A78 и Cortex-A55 с частотой 2,6 ГГц и 2,0 ГГц соответственно, графический чип Mali-G77 MC9. Новый чипсет позволяет предлагать в смартфонах дисплеи с частотой обновления 144 ГГц и одиночную камеру на 108 Мп.

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Источник: mysmartprice