Инсайдеры утверждают что Huawei готовит новый планшет - MatePad Pro 2

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Появились слухи о новом поколении планшетов от Huawei - MatePad Pro 2

Просочилась информация, что компания Huawei, вопреки всем своим проблемам и трудностям, планирует обновлять свой планшет Huawei MatePad Pro. Видимо ﻿спрос на планшеты в 2020 году подталкивает производителей идти дальше в этом сегменте.

Инсайдеры заявляют, что следующее поколение планшетов - Huawei MatePad Pro 2, будем представлено как минимум двумя моделями. Примечательно то, что в утечках говорится о двух разных моделях с примерно равными дисплеями.

В одном случае это может быть 12,6-дюймовый OLED дисплей от Samsung, а в другом 12,2-дюймовый экран от TCL Huaxing, скорее всего по LCD технологии. Вероятно модели будут схожи между собой визуально и разницей будет лишь начинка и цена.

Как и все мощные новинки 2021 года от Huawei, в планшете MatePad Pro 2 ожидают увидеть мощный Kirin 9000. На чём будет построена младшая версия с экраном на 12.2 дюйма, пока не ясно.

Последняя деталь, которая стала известна – планшет будет поддерживать зарядку на 40 Вт.

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На какой ОС будет работать MatePad Pro 2 пока загадка. Возможно, Huawei уже адаптировали фирменную HarmonyOS под планшеты.

Анонс и старт продаж ожидают во втором полугодии 2021.

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Источник: ﻿gizchina.com