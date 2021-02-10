Instagram тестирует возможность делиться историями с несколькими списками аудитории: разделите личную жизнь от работы

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Instagram подчеркивает вашу конфиденциальность ﻿

Истории в Instagram – одна из самых ярких функций этой социальной сети. Данные показывают, что более 500 миллионов человек каждый день пользуются историями, а колоссальные 85% всех пользователей Instagram публикуют историю каждый день. Учитывая, что платформа может похвастаться более чем 2,3 миллиардами активных пользователей, это достаточно значительное количество, не правда ли? Совершенно понятно, если вы не хотите, чтобы вашу историю видели все, особенно после увидения этих потрясающих цифр. Хорошая новость состоит в том, что на горизонте может появиться решение.

Instagram тестирует возможность делиться историями с несколькими списками аудитории. Цель состоит в том, чтобы позволить вам делиться историями с меньшими, более конкретными группами, обеспечивая лучший контроль над тем, кто увидит ваши истории. Адам Моссери, руководитель Instagram, поделился подробностями о тестировании этой новой функции на своем канале в Instagram.

Ранее Instagram представил функцию "Близкие друзья", позволяющую вам делиться историями исключительно с выбранной группой ваших ближайших друзей, скрывая их от широкой аудитории. Чтобы воспользоваться функцией "Близкие друзья", сначала нужно указать, кого вы хотите включить в список "Близкие друзья". Вы имеете полный контроль над этим списком, поскольку никто не может подать запрос на добавление в него.

Тестируемая новая функция выходит за рамки концепции "Близкие друзья", позволяя пользователям создавать несколько списков, а не только один для близких друзей. Например, вы можете создать список исключительно для своих одноклассников, другой – для коллег, третий – для членов семьи. Таким образом, вы можете решать, кто что видит, подчеркивая важность приватности (в конце концов, не каждый хочет делиться своими моментами с более чем 2,3 миллиардами людей, не правда ли?).

Недавний отчет показал, что компания Meta использовала публичные посты в Facebook и Instagram для обучения части своего виртуального ассистента Meta AI. Если это вызывает беспокойство, использование таких функций, как "Близкие друзья" или будущая тестируемая функция, может быть мудрым выбором. Говоря о новом ассистенте с искусственным интеллектом, следует отметить, что он уже запущен в WhatsApp, Instagram и Facebook.

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Источник: phonearena