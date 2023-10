Технически идеальное пиво: Nothing Beer (5.1%) запущено в Великобритании, ждите скоро и в других регионах

134

Пиво от Nothing

1 апреля 2022 года технологический стартап Nothing во главе с Карлом Пэем (Carl Pei) выпустил новый продукт в своих аккаунтах в Twitter и Instagram. На тизере была изображена банка пива с логотипом Nothing и текстом "Пиво (5,1%)". Многие предположили, что тизер был первоапрельской шуткой, но Nothing настаивал на том, что продукт был настоящим.

На следующий день Nothing Beer опубликовали дополнительную информацию о пиве Nothing Beer, в которой говорилось, что это сухой, нефильтрованный рисовый лагерь с оттенком груши. Его варит микропивоварня Freetime Beer Company, базирующаяся в Суонсе, Уэльс, и она имеет крепость 5,1%. Хотя в то время это все могло выглядеть как утонченная шутка, ничто не удивило технологическое сообщество, когда сегодня пиво было запущено в продажу в Великобритании.

Пиво Nothing Beer теперь можно приобрести на сайте компании и в магазине в лондонском Сохо. Пиво продается в шести упаковках по 20 фунтов стерлингов (~24 доллара). Nothing описывает пиво (5,1%): "Создание красивых технологий – это работа, вызывающая жажду. Поэтому мы создали пиво Beer (5.1%). Свежий, нефильтрованный рисовый лагерь. Варится на независимой пивоварне Freetime Beer Co в Уэльсе, Великобритания ".

В настоящее время пиво доступно только потребителям в Великобритании, однако Nothing работает над тем, чтобы сделать Beer (5.1%) доступным в большем количестве регионов в ближайшие дни.

