ShareMe (Mi Drop) - что это за программа

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Рассмотрим, что собой представляет весьма полезное приложение ShareMe (Mi Drop) от Xiaomi

Xiaomi подарили нам не только отличные смартфоны по привлекательной цене, но программное обеспечение в виде прошивки MIUI и множества удобных приложений. Кстати, приложения от Xiaomi пользуются спросом и у пользователей смартфонов других компаний – это ли не показатель качества работы программистов производителя из Поднебесной?

Одним из самых интересных приложений от Xiaomi можно назвать ShareMe (бывшее название – Mi Drop). Набор предлагаемых функции делает из ShareMe, возможно, самое универсальное решение от Xiaomi для всех смартфонов, работающих на платформе Android. Что же такое ShareMe и как с ним работать?

ShareMe – что это такое?

ShareMe (Mi Drop) – отличное приложение для любителей отправлять файлы либо в большом количестве, либо большого объема. Приложение дает возможность отправлять абсолютно любые файлы на смартфоны, в которых установлен Mi Drop, и основной фичей программы является скорость передачи файлов.

В отличие от привычного для всех метода отправки файлов по Bluetooth, ShareMe использует Wi-Fi-соединение, благодаря чему скорость отправки данных увеличивается в разы. Также ShareMe позволяет отправлять объемные файлы размером свыше 100 Мб, то есть вам больше не придется делить исходники на несколько частей.

Приложение от Xiaomi – не новинка, и программисты уже довели его работу до идеала. Именно поэтому стоит, как минимум, познакомиться с ShareMe. Возможно, вы захотите оставить его на вашем смартфоне надолго. А если вы владелец устройства Xiaomi, то вам даже не нужно его скачивать – сейчас ShareMe предустановлен прямо «из коробки».

Как пользоваться ShareMe?

Возможно, самой крутой фишкой ShareMe является простота в использовании. Производитель постарался сделать интерфейс своего продукта максимально удобным и интуитивно понятным. При первом открытии приложения вас сразу встретят две большие кнопки с надписями «Получить» и «Отправить» - что может быть проще? И все же давайте рассмотрим все функции приложения подробнее.

Как отправлять файлы?

Перед всеми манипуляциями, естественно, необходимо будет предоставить все необходимые для работы приложения разрешения. Сделать это также очень просто – следуйте инструкции на экране.

Для отправки используется та самая кнопка «Отправить». Нажимаем на нее и сразу переходим в режим отправки – программа открывает доступ к своеобразному Диспетчеру файлов, где при помощи свайпов вы можете выбрать, какой файл вам необходимо отправить.

ShareMe разделяет свой файловый менеджер на несколько категорий: фото, видео, документы, apk-файлы и музыка. Также вы можете отправить файл любого типа, перейдя в еще одну вкладку, в которой представлены все доступные на смартфоне папки.

Выбираем требуемые для отправки файлы и нажимаем «Отправить» внизу экрана. После этого начнется процедура отправки – на дисплее вы увидите несколько вариантов присоединения к необходимому нам устройству: можно подключиться либо при помощи QR-кода, либо смартфон сам автоматически «словит» ближайшее устройство, на котором установлен ShareMe.

Как получить файлы?

Теперь рассмотрим обратную сторону работы ShareMe – получение файлов. Для этого берем второй смартфон (или планшет), заходим в приложение, нажимаем на кнопку «Получить», даем разрешение на доступ к местоположению и попадаем на новый экран.

Именно на этом этапе на дисплее появляется тот самый QR-код, про который мы говорили ранее. Одновременно смартфон начинает поиск ближайшего устройства с уже установленным ShareMe. После соединения пойдет передача файлов.

Отправка файлов на ПК

Еще одной очень удобной функцией ShareMe является возможность подключения смартфона к вашему компьютеру. Для этих целей вновь используется общая Сеть Wi-Fi.

Чтобы подключить смартфон к ПК, необходимо открыть ShareMe и на главной странице нажать на иконку в виде трех полосок в левом верхнем углу экрана. Вы увидите настройки и дополнительные функции программы – нам необходимо нажать на первый пункт под лаконичным названием «Подключение к компьютеру».

На экране появляется новое окно, внизу которого вы можете заметить кнопку «Запустить» - нажимаем на нее. Приложение запросит тип подключения (без пароля и с паролем), соглашаемся с требованиями и попадаем на новый экран, где видим сгенерированный адрес. Его необходимо ввести либо в диспетчере файлов Windows, либо любой удобный вам диспетчер файлов (вроде Total Commander).

После ввода данного адреса вы попадаете во внутреннее хранилище вашего смартфона – теперь вы можете и удалять лишние файлы, и, наоборот, скидывать необходимые файлы без использования шнура.

Как мы видим, ShareMe – классное и весьма недооцененное приложение. Обязательно попробуйте его в следующий раз, когда появится необходимость отправить большие файлы – точно не пожалеете.