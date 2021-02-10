Interbrand назвала самые дорогие компании 2023 года: Samsung, Microsoft и Apple в лидерах!

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Best Global Brands 2023

Компания Interbrand , мировой консультант по вопросам брендов, ежегодно публикует свой список лучших мировых брендов. Отбор очень строгий, поэтому войти в этот список уже большое достижение.

Оценивается не только общая прибыль компании, но и другие критерии. В частности, по меньшей мере 30% выручки должно приходиться на регионы за пределами страны происхождения бренда. Вторым критерием является "значительное присутствие бренда в Азии, Европе и Северной Америке, а также широкое представительство на развивающихся рынках". Кроме того, должна присутствовать "существенная открытая информация о финансовых результатах компании", отсекающая многие частные фирмы, не публикующие финансовую отчетность. Необходимо наличие "ожидаемой прибыли в долгосрочном периоде, что должно обеспечивать доход сверх стоимости капитала самого бренда". Еще одним критерием является "наличие у бренда хорошей узнаваемости в крупнейших экономиках мира".

Нынешний год был не очень удачным для компаний. Средняя стоимость компаний выросла на 5,7% в текущем году по сравнению с 16% ростом стоимости в прошлом году. Interbrand объясняет замедление роста отсутствием мышления о росте, консервативным лидерством брендов и неопределенным прогнозированием.

Airbnb (#46) быстрее всего рос в цене (+22%), несмотря на то, что появился в таблице только в прошлом году. Другие компании показывают несколько более низкие результаты.

Что насчет технологических компаний?

Технологические компании себя себя показывают не в лучшем тонусе. Мировой кризис и многочисленные конфликты явно отражаются как на репутации некоторых брендов, так и на доходах в целом. Это мы можем увидеть и в данной отчетности.

Из интересных фактов, китайские технологические компании, такие как Xiaomi (-1%) и Huawei (-2%) в этом году подешевели. Интересно, почему да? Что касается других технологических компаний, некоторые из них показывают также не самые лучшие результаты: Philips (-12%), Nintendo (-2%) и Intel (-14% - это самый плохой показатель).

В этом году пятерку лидеров привычно составляют следующие технологические компании: Apple (502,7 млрд долларов), Microsoft (316,7 млрд долларов), Amazon (276,9 млрд долларов), Google (260,3 млрд долларов) и Samsung. 91,4 млрд долларов).

По сравнению с прошлым 2022 годом рост не так велик, это объясняется кризисом и падением спроса в мировой ИТ-индустрии. Лидирующим среди 5 лидеров по числу роста является Microsoft с ростом в 14%. Как это объясняет Interbrand:

Корпорация Майкрософт обеспечивает цифровую трансформацию в эпоху интеллектуального облака и интеллектуальных границ. Ее миссия состоит в том, чтобы дать возможность каждому человеку и каждой организации на планете достигать большего».

На втором месте по числу роста в 4% есть Apple и Samsung.

Что говорит о Samsung Interbrand:

“Видение компании Samsung состоит в том, чтобы вдохновлять мир и создавать будущее. Вдохновлять мир инновационными технологиями, продуктами и дизайном, которые обогащают жизнь людей и способствуют социальному процветанию, создавая новое будущее”.





Interbrand признал компанию Samsung Electronics брендом Global Top 5 четвёртый год подряд. Несмотря на низкий спрос в мировой ИТ-индустрии, бренд Samsung возрос во всех сферах бизнеса. Стоимость бренда Samsung достигла $91,4 миллиарда и выросла на 4% в годовом подсчете.

Относительно Apple, ожидаемо, компания продолжает успешно торговать своими сервисами и устройствами, которые находят благосклонность и всему миру, но темпы роста значительно замедлились: 18% в 2022 году против 4% сейчас. Apple остается брендом №1 уже 11-й год подряд. Это первый бренд, стоимость которого превысила полтриллиона долларов США.

Хотя последние 5 лет компания Amazon показывала одни из лучших темпов роста, в этом году она достигла кризисного периода, поэтому рост составил всего 1%. Эх, а в лучшие времена, компания была одна из самых перспективных и несколько лет назад показала рост в 60%. У Google есть рост на 3%.

Итак, мы видим, что 2023 год оказался для компаний кризисным, но лидеры прошлых лет удерживают позиции и сегодня.

Источник: interbrand