Интересные наблюдения: три факта о рынке смартфонов 2020 года

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Кредо доступных смартфонов 2020 года — больше за свои деньги

Подходит к концу 2020 год, который был полон апокалиптических настроений и карантин прокатился по всему миру. Падение экономической активности, самоизоляция, остановка заводов и бунты противников карантинных мер. Этот год запомнится еще и тем, что мы начинаем привыкать жить без смартфонов Huawei, флагманы Xiaomi и OnePlus в магазинах предлагали по охреневшим ценам, realme активно карабкалась вверх в табеле рангов смартфоностроителей и выход новых iPhone вновь заставил говорить о том, что Apple сдулась.

В одночасье мир стал другим. Как и стали другими смартфоны. И тут есть, о чем поговорить. Практически ушло то время, когда любой дешевый смартфон можно было сравнить с отходами жизнедеятельности. Сегодня недорогими смартфонами комфортно пользоваться и считается, что производитель познается в бюджетном классе. Важно, что компании могут предложить в недорогих устройствах, которые посильны для простых трудящихся, а не зажравшихся мажоров. И тут вдруг оказалось, что за последний год бюджетные смартфоны смотрятся на фоне флагманов уже не так убого.

Почти все прославленные бренды мобильников перестали предлагать ущербный хлам в бюджетном сегменте и доступные смартфоны не превращаются в «тыкву» спустя короткое время после использования. И в этой статье мы не станем убеждать, «что не нужно много тратить на смартфон, а покупайте недорогие аппараты». Цель — рассказать на какие компромиссы пришлось пойти производителям смартфонов при создании флагманов, которые позволили бюджетникам и аппаратам прошлых лет стать привлекательнее.

Экономия на материалах

Дешевый смартфон выполнен из дешевых материалов. Тут уж не до «жиру» экономия диктует правила, недорогие устройства массово облачают в пластик. Но сегодня используется плотный и качественный поликарбонат, который еще пытаются облагородить какой-то текстурой. Собственно, на фоне того, что качество материалов подтянули и производителям надо как-то удерживать цены от взлета вверх, пластик прописался и в более дорогих моделях.

Достаточно вспомнить Google Pixel 5, Samsung Galaxy S20 FE и Galaxy Note 20, где тыльная крышка выполнена из пластика. Если окинуть взглядом ценовой сегмент от $350 до $700, то у таких компаний как TCL, Motorola и OnePlus найдутся модели с «задником» из поликарбоната.

По исполнению представителем второй лиги стал и iPhone SE 2020. Корпус, дисплей, аккумулятор и камера — о второстепенности здесь кричит буквально все. Чтобы решиться на выпуск смартфона в старом дизайне и со здоровенными рамками вокруг дисплея, нужно быть…Apple. Адепты компании все поймут, простят и только ее культ позволил построить успешные продажи.

И ведь откровенно Apple схалтурила, не особо потратилась на создание iPhone SE 2020 и его выпуск. Она аккуратно упаковала новую аппаратную платформу в старый корпус от iPhone 8 и преподнесла этот как компактный и мощный продукт, о котором мечтали многие. Цель была достигнута — «бюджетный» iPhone за недорого захотели многие.

Зачем вся доступная мощь в смартфоне по высокой цене?

В конце 2019 года Qualcomm уверенно заявила о переходе на рельсы 5G и отныне ее топовые чипы выходят исключительно с поддержкой сетей пятого поколения. Попутно эта фича привела к удорожанию процессоров и ряд компаний решили, что установка Snapdragon 865 бремя непосильное, которое не стоит перекладывать на кошельки пользователей.

Наглядный пример крохоборства Qualcomm с ценами на флагманские платформы: в 2019 году Galaxy S10+ продавали на старте продаж за $999, тогда как преемник Galaxy S20+ добавил в цене $200 и скачок цены, прежде всего, спровоцировала установка не дешевого чипа Snapdragon 865. И этот пример не единичный. Целый ряд Android-производителей вынуждены были пересмотреть ценники на флагманы в сторону повышения из-за удорожания комплектующих, где «первую скрипку» играли процессоры.

С другой стороны, высокая стоимость Snapdragon 865/865+ спровоцировала рост популярности более дешевых 5G-чипов, которые предлагают высокий уровень производительности по умеренной цене. Среди таких процессоров можно назвать Snapdragon 765G и Dimensity 1000. В итоге те смартфоны, которые в прошлом году выступали бы на поле флагманов, в 2020 году стали именоваться «доступными флагманами». Компромисс по производительности и цене предложили в таких смартфонах как Google Pixel 5, LG Wing и LG Velvet, Google Pixel 4a 5G и Nokia 8.3.

Никто не отрицает заслуги и успехи Qualcomm на рынке мобильных чипов, но периодически он ленится и почивает на лаврах. Если в топовом сегменте его процессоры вне конкуренции в мире Android, то вот средний и бюджетный класс он почти отдал на откуп MediaTek. От такой конкуренции в итоге выиграет потребитель.

Подтянули программную поддержку

В чем Apple объективно лучшая, так это по части поддержки своих смартфонов. «Яблочные» устройства получают обновления в течение 4-5 лет, тогда как в мире Android уже из ряда вон выходящая вещь, когда аппараты предлагают расширенную поддержку в течение 3-х лет. И на такой «рекорд» пошли Samsung, OnePlus и Google. Естественно, что увеличенный срок поддержки добавил очков флагманам и у пользователей появился еще один довод в пользу покупки дорогих моделей. Интересно, что такое же конкурентное преимущество получили некоторые среднего класса устройства серии Galaxy A и OnePlus Nord.

Расширенная поддержка отличный повод остановить свой выбор на флагманах и субфлагманах прошлого года. Через год в цене они теряют, платите вы меньше и гарантировано получаете еще два года обновлений. А гнаться за новыми и супернавороченными мобильниками сродни утопии, ведь многие из них превысили адекватный порог наращивания мощности и цены, где добавили много лишнего ради того, чтобы взять с вас побольше денег.

Печально, что ряд производителей в последнее время увлеклись созданием неадекватно дорогих моделей, пытаясь придумать им статус «имиджевых», «премиальных» и «игровых». И им плевать, что огромное количество игр отлично идут и без флагманского чипа, никто не будет тратить часы, рассматривая фоточки, только бы убедиться, что мой смартфон крут по части фото. Многие следуют принципу «навел, снял и выложил в соцсеть». А, что насчет вас? Какие смартфоны 2020 года вы бы выбрали и какие критерии положили бы в основу выбора?

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Источник: androidcentral