Интерфейс One UI 3.0 в Samsung Galaxy A52: главные фишки для комфорта работы

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Смартфоны А-серии являются двигателем продаж у Samsung. Последние пару лет компания начала активно продвигать эту линейку на рынке, а, чтобы добавить ей привлекательности стала предлагать в ней какие-то фишки от флагманов. У Galaxy A52 такой киллер-фичей в своем сегменте стала влагозащита. Но на этом преимущества этой модели не заканчиваются. К числу достоинств Samsung Galaxy A52 стоит отнести фирменный интерфейс One UI 3.0.

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Построена оболочка на Android 11, она шустрая, легкая, достаточно функциональная и приятно оформленная. В ней масса мелочей, позволяющих настроить аппарат под себя и не страдать от ненужных артефактов. Безусловно, все это субъективщина, но стоит признать, что Samsung здорово продвинулась в создании и усовершенствовании собственного программного обеспечения.

В One UI 3.0 компания не усердствует с навязыванием предустановленного ПО, немного переработали шрифты, изменили динамические обои и шторку уведомлений, которую можно вытянуть свайпом сверху вниз в любой части экрана. Не менее важно, что создавали ее так, чтобы работать с ней было комфортно одной рукой без необходимости тянуться вверх, а расстояние между клавишами быстрой настройки чуть увеличили, чтобы минимизировать риск случайных нажатий.

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Все уведомления поделили на три группы: уведомления с посещением, беседы и уведомления без звука. Важно и то, что появился журнал, позволяющий прочитать все уведомления, которые пришли на смартфон даже если какое-то из них невзначай смахнули. По умолчанию данная функция отключена и ее необходимо будет активировать в настройках. Но помните, что отображаются здесь уведомления за последние сутки.

Изменения в дизайне интерфейса заметны также на экране блокировки, который стал минималистичнее и предложил в нижней части однотонные клавиши быстрого доступа, а также новый виджет часов.

В One UI 3.0 не стали полностью копировать всплывающее меню приложений, а предложили свое прочтение. Так вместо двух панелей демонстрируется одна, куда добавили название приложения, а также клавишу для показа всех доступных для него виджетов.

Еще одна «мелочь», но приятная — переработанный ползунок громкости. Теперь вертикальный и располагается справа. Нажатием на три точки можно вызвать настройки звука.

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Не забыли и о меню «Батарея», где режимы энергосбережения не отображаются как отдельные функции, предложили переключатель для их активации. Обновился и менеджер контактов, который получил дополнительные опции, позволяющие объединять контакты, удалять дубли, перемещать их и выбирать стандартное место для хранения данных (в облаке или в памяти смартфона). Можно настроить и то, как будет выглядеть окно вызова при звонках

В One UI 3.0 появилась опция быстрого удаления данных о геолокации с фото, можно поэкспериментировать с удалением объектов на снимках и доработали функцию повышения качества картинки при воспроизведении видео.

В One UI 3.0 постарались предложить ряд приятных новшеств, которые позитивно влияют на восприятие оболочки и повышают комфорт взаимодействия с ней. Компания не стала гнаться за глобальными нововведениями, а предпочла сосредоточиться на том, чтобы доработать и отшлифовать нужные детали.

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