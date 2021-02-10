iOS 17.1 уже на пороге – собрали для вас все новые фишки обновления

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Фишек немало

Хотя Apple официально не объявила дату выхода iOS 17.1, согласно данным французского регулятора обновление, должно появиться во вторник 24 октября - эту дату на прошлой неделе они раскрыли в своем отчете.

В первую очередь, в iOS 17.1 компания Apple внесла изменения в работу iPhone 12 в режиме вне тела, для того чтобы соответствовать нормам излучения во Франции. Раньше, когда iPhone 12, например, лежал на столе, он увеличивал допустимую мощность.

Кроме изменений для Франции, обновление содержит новые функции, не вышедшие в iOS 17.0 и исправления багов для всех пользователей iPhone.

Во-первых, добавлены новые возможности AirDrop, позволяющие продолжать передачу файлов через интернет после выхода из зоны досягаемости. Во время WWDC в июне Apple анонсировала эту функцию, но в первом выпуске iOS 17 ее не было. Также появился переключатель в настройках для использования мобильных данных при таких трансферах AirDrop.

Кроме того, в iOS 17.1 появились обновления для Apple Music: возможность добавлять любимые песни, альбомы и плейлисты; новые фильтры для отображения избранных; библиотека обложек для кастомизации плейлистов; рекомендации треков внизу плейлистов

Обновлен режим StandBy: появились новые настройки для автоматического отключения экрана или постоянного включения виджетов. Эти изменения доступны на iPhone с приставкой Pro начиная с 14 серии.

Для пользователей в Великобритании добавлена функция подключенных карт в Wallet: отображение текущего баланса и истории транзакций из банка – ждем такой интеграции у нас с монобанком.

Также обновлена функция Photo Shuffle на экране блокировки: теперь можно выбрать альбом для чередования изображений. Для iPhone 15 Pro внесена оптимизация жестовой кнопки Action Button и добавлен индикатор фонарика в динамическом острове на iPhone 14 Pro.

Кроме новых функций, iOS 17.1 исправляет ряд ошибок, в частности в настройках Screen Time, синхронизации данных, работе клавиатуры и т.д. Кстати, баг с неотражением погоды в виджетах на рабочем столе также исправлено - виджет у меня заработал где-то дня два назад.

Источник - Apple