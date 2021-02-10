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Здравствуйте, друзья! В интернете уже активно распространяются слухи о будущих фишках iOS 18. И да, это будет самое масштабное обновление в истории iOS!

IOS 18 – самое большое обновление iPhone всех времен! Что нужно знать?

Прежде всего, ожидается полная интеграция искусственного интеллекта в систему и отдельные приложения. ИИ будет буквально везде и сможет помогать пользователю с выполнением разных задач. Подобную картину мы видели в линейке Samsung Galaxy S24. Apple в этом плане существенно отставала, но они хотят наверстать упущенное.

Фирменный голосовой помощник Siri в IOS 18 полностью переделают и построят на мощных голосовых моделях. Общение с «умным» помощником станет более естественным и расширенным. Siri научится отвечать на сложные вопросы и даже автоматически дополнять печатаемый в мессенджерах текст.

Не забываем и о крутой функции генерации изображения на основе напечатанного текста. Функция будет доступна в системе iOS 18 без использования посторонних чатов с ИИ. Но реализуют опцию, скорее всего, только на мощных моделях Айфонов.

В Apple Music искусственный интеллект сможет делать персональные плейлисты, основанные на музыкальных предпочтениях пользователя. Согласитесь, что это интересно и достаточно полезно.

Фирменные приложения Keynote и Pades, являющиеся бесплатными аналогами офисных программ Microsoft, тоже получат интеграцию с искусственным интеллектом в версии iOS 18. ИИ будет быстро создавать текст и презентации.

Искусственный интеллект будет добавлен даже в программное обеспечение Xcode. Кто не знал, это приложение от Apple используется для написания кодов и последующего тестирования.

Но не все новшества в iOS 18 связаны с ИИ. Есть и другие важные фишки, например, поддержка сетевого протокола PCS. С помощью него будет доступно полноценное общение с пользователями Android: отображение статуса прочтения, обмен фото в высоком качестве и другие возможности.

На главном экране наконец-то можно будет размещать виджеты и значки в любом порядке. Уверена, что у iOS 18 появится много нововведений, связанных с переработанным дизайном и интерфейсом, но об этом пока информации мало.

Часть искусственного интеллекта в iOS 18 будет работать на базе Gemini. Это модель ШИ от Google, демонстрирующая самые крутые результаты среди конкурентов.

Ходят слухи, что дизайн iOS 18 частично будет выполнен в стиле Vision OS. Интерфейс используется в очках дополненной реальности Apple. Речь идет об эффекте прозрачности и скругленных элементах.

А вы ждете iOS 18? Как вам такие нововведения?

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Видео в TikTok на эту тему смотрите по ссылке

https://andro-news.com/ru/news/top-5-zastosunkiv-dlya-roboti-z-foto-i-video.-de-zavantazhiti.html