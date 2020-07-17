iOS не самая защищенная ОС, а Android не самая дырявая. Все с точностью наоборот

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Надо отдать должное Apple. Она сделала многое в популяризации своих iOS-устройств. Она методично и настойчиво внушает пользователям мысль, что пользоваться iPhone проще, быстрее и безопаснее, чем любым другим смартфоном. При каждом удобном случае Apple нарочито демонстрирует, что приватность, конфиденциальность и безопасность для нее сродни «священным коровам», она надежно оберегает их.

За что «пинают» Android

Так сложилось, что Google Play с момента своего появления изобилует вредоносными приложениями, а открытый исходный код самой ОС Android дает хакерам возможность находить лазейки и обходить системы безопасности. Это уже не говоря об обновлениях и патчах безопасности, которые создатели Android-устройств выпускают не всегда регулярно и часто. Все эти факторы позволяют адептам Apple заявлять, что зеленый робот проигрывает iOS по части безопасности.

Как на самом деле

Для последних может стать неприятным тот вывод, к которому пришли специалисты компании Zerodium, специализирующейся на скупке и перепродаже уязвимостей. По их мнению, рынок перенасыщен приложениями о «дырах» в iOS и спрос на них существенно упал. Как и снизилась стоимость таких уязвимостей на рынке. Так, если ранее в ряде случаев стоимость информации о бреши в iOS могла достигать отметки $2 млн, то сейчас ценники упали ниже психологической отметки. Уязвимости для iOS невостребованны и не ценятся как раньше. Рост предложений предсказуемо привел к падению стоимости эксплойтов и Zerodium даже на время прекратила их скупку.

Уязвимостей в Android все меньше и ценятся они дороже

Тогда как с брешами в Android ситуация противоположная. Если ранее максимальный прайс на «дыру» в зеленом роботе составлял $500 тыс, то сейчас он равен $2,5 млн. Такой скачок произошел из-за дефицита предложений. Android становится все безопаснее, найти уязвимости все сложнее и их поиск задача трудоемкая. Защита зеленого робота постоянно совершенствуется и в этом заслуга не только Google, но и производителей электроники.

Источник: onezero