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  • iPhone 11 Pro Max – забирай легенду! Премиальные ощущения, сверхкрутая фронталка всего от 15 775

iPhone 11 Pro Max – забирай легенду! Премиальные ощущения, сверхкрутая фронталка всего от 15 775

17.10.2023 114 0

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

 

Самый комфортный iPhone всех времен – мы предлагаем отличную возможность приобрести Apple iPhone 11 Pro Max по привлекательной цене

 

iPhone 11

 

iPhone 11 Pro Max оснащен 6,5-дюймовым дисплеем OLED, и в отличие от младшего iPhone 11 у него достаточно тонкие рамки. Под капотом – сверхмощный процессор A13 Bionic, которого и сейчас достаточно.

 

Тройная 12 Мп камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные фото и приличные 4К видео – это первый смартфон Apple, поддерживающий ночной режим. Кстати, в этом поколении также круто прокачали фронталку – такая же стоит и в более дорогом iPhone 13 Pro Max.

 

iPhone 11

 

Смартфон имеет корпус из стойкого к царапинам стекла и нержавеющей стали, а степень защиты IP68 позволит вам погружать этот смартфон в пресную воду до тридцати минут. А еще этот iPhone до сих пор один из самых живущих среди всех смартфонов.

 

Мы предлагаем iPhone 11 Pro Max на AliExpress от 15 775 грн с промокодом – и это прекрасный случай ворваться в экосистему Apple по выгодной цене!

 

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Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 17.10.2023
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iPhone 11 Pro Max – забирай легенду! Премиальные ощущения, сверхкрутая фронталка всего от 15 775