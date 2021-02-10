iPhone 11 Pro Max – забирай легенду! Премиальные ощущения, сверхкрутая фронталка всего от 15 775

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КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

Самый комфортный iPhone всех времен – мы предлагаем отличную возможность приобрести Apple iPhone 11 Pro Max по привлекательной цене

iPhone 11 Pro Max оснащен 6,5-дюймовым дисплеем OLED, и в отличие от младшего iPhone 11 у него достаточно тонкие рамки. Под капотом – сверхмощный процессор A13 Bionic, которого и сейчас достаточно.

Тройная 12 Мп камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные фото и приличные 4К видео – это первый смартфон Apple, поддерживающий ночной режим. Кстати, в этом поколении также круто прокачали фронталку – такая же стоит и в более дорогом iPhone 13 Pro Max.

Смартфон имеет корпус из стойкого к царапинам стекла и нержавеющей стали, а степень защиты IP68 позволит вам погружать этот смартфон в пресную воду до тридцати минут. А еще этот iPhone до сих пор один из самых живущих среди всех смартфонов.

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