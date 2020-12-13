iPhone 12 mini: размер решает все? Apple смогла в компакт?

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Большие претензии к маленькому iPhone 12 Mini

Пожалуй, из всей четверки новых iPhone 12, больше всего любопытно было попробовать в реальности iPhone 12 mini. Хотело узнать, как это пользоваться смартфоном небольшого размера. Казалось, что это будет жутко неудобно, ведь вокруг царит засилье гигантов. И эти опасения оправдались.





Покупка iPhone 12 mini, скорее, больше эмоциональный порыв, чем рациональный выбор. Многим захочется вернуть уже позабытые ощущения, когда держишь в ладони маленький удобный телефон. В плане габаритов — это почти идеальный смартфон, который не вываливается и не оттягивает карман, его можно положить куда угодно и пользоваться им можно одной рукой.





Несколько дней приходится привыкать к размерам iPhone 12 mini, но в конце концов приходит понимание, что это боль и не нужно себя мучать. В повседневных сценариях использования 5,4 дюйма оказалось недостаточно, жить с ним непросто. Размер оказался некомфортным для написания заметок, сообщений и ввода какой-то текстовой информации. Просмотр видео тоже сомнительное удовольствие. iPhone 12 mini — смартфон карманного размера, но дискомфортный по части эксплуатации. Нехватка размера экрана чувствуется повсеместно.





Но это может показаться странным, но время автономной работы смартфона хорошее. Получилось «выжать» из iPhone 12 mini 2,5 дня работы при умеренном использовании. Если его активно нагружать, то зарядки может не хватить до вечера.





Объективно у iPhone 12 mini есть много из того, что нужно для счастья: влагозащита, NFC, отличный вибромоторчик, хороший звук, мощное "железо" и беспроводная зарядка. Он шустро работает и не «заикается». Но он, скорее, идеален лишь как средство связи и для тех, кто много говорит по телефону. В процессе использования «спотыкаешься» на неудобство работы Face ID, не хватает Always on Display, маленький экран нивелирует мощь платформы, хотелось бы «притопить» в скорости зарядки и получить комфорт от работы с устройством. А вот этого как раз и не хватает. Больше — на видео.