iPhone 12 Pro Max уже не в фаворитах у DxOMark

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iPhone 12 Pro Max может уступить по своим фотовозможностям Xiaomi Mi 10 Ultra и Huawei P40 Pro

Сегодня, 16 октября, Apple начала прием предзаказов на iPhone 12 и iPhone 12 Pro. И сегодня свои экземпляры новеньких айфонов начали получать обзорщики и профильные ресурсы. Но до 21 октября они не вправе публиковать обзоры и сравнения. В числе тех, кто получил на тест iPhone 12 Pro Max оказались и специалисты ресурса DxOMark. Они уже дали предварительный комментарий о смартфоне. И он не хвалебный.

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В частности, они высказали сомнения, что телеобъектив iPhone 12 Pro Max сможет удивить и впечатлить своими возможностями. По их мнению, ни увеличенное до 65 мм фокусное расстояние, ни 5-кратный оптический зум не дают конкурентного преимущества над соперниками. По своим возможностям камера должна уступить зум-объективам в Huawei P40 Pro и Xiaomi Mi 10 Ultra, где установлены датчики с фокусным расстоянием 125 мм и 120 мм соответственно.

Такая риторика уже указывает на то, что эксперты DxOMark скептично настроены по отношению к камере iPhone 12 Pro Max и вряд ли новинке от Apple они выставят большой балл. Впрочем, не будем спешить с выводами, а дождемся полноценного обзора от DxO.

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Источник: weibo