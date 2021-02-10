iPhone 12 Pro Max vs Samsung Galaxy S21 Ultra: сравнение камер

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Кто выиграл в тесте камер Samsung Galaxy S21 Ultra или iPhone 12 Pro Max

Samsung представила в начале января новую флагманскую линейку Galaxy S21. На презентации представители компании сделали большой акцент на камерах, где самым навороченным и одним из лучших Android-камерофонов можно назвать Galaxy S21 Ultra. А что насчет iPhone? Мы решили провести тест и качество камер, чтобы узнать, какое устройство покажет себя лучше всего — iPhone 12 Pro Max или Galaxy S21 Ultra.

В обоих устройствах предложили классический флагманский набор датчиков, когда помимо основного сенсора есть широкоугольный модуль и зум-камера. Различия, как правило, кроются именно в том, как ведет себя телеобъектив. В iPhone посчитали правильным предложить этот датчик для портретов с 2,5-кратным зумом, а вот Samsung сделала ставку на универсальность, предложив 3-кратный оптический зум и 10-кратный цифровой.

Мы сравнили Galaxy S21 Ultra и iPhone 12 Pro Max в разных сценах и все снимки сделаны в одинаковых условиях. Возможности камер дуэли достаточно близки, кропы выделены — но финальная оценка в конечном счете делалась на глаз, субъективно. Если говорить в целом, то ни один из участников теста не обделался и показал себя достойно.

Оба производителя подошли достаточно ответственно к отладке программного обеспечения. Они не совершенны, но все же лучшего нам удалось назвать. Кто им стал — на видео. Вы можете смотреть снимки и видео, оценивать сами и необязательно ваши выводы совпадут с нашими. Тем интереснее будет узнать ваше мнение, какой из смартфонов выиграл дуэль по части камер.