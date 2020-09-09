iPhone 12 задерживается. Apple проведет 15 сентября ивент, но без новых смартфонов

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Apple пригласила на ивент 15 сентября. Покажут новые Apple Watch и iPad, с анонсом iPhone 12 заминка

Вот уже много лет сентябрь является месяцем премьер новых iPhone. Это время ждет вся индустрия, ведь всегда любопытно узнать, что на этот раз придумали ребята из Купертино и какие тренды могут задать на рынке. Но случались в истории компании случаи, когда релиз откладывали. Например, это произошло в 2017 году с iPhone X, который показали в ноябре. Видимо, нынешний год также запомнится отложенным релизом iPhone 12.

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Вчера Apple объявила, что 15 сентября в Apple Park она проведет очередную презентацию новых устройств в онлайн-формате. Многие поспешили заявить, что среди новинок будут и новенькие айфоны. Была слабая надежда, что компания будет следовать традиции сентябрьского анонса новых мобильников, но вот их продажи перенесут на октябрь.

Но издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что премьеру новых iPhone придется подождать еще несколько недель. Есть большая вероятность, что ранее октября ждать анонс iPhone 12 не стоит. Все же кризис и пандемия коронавируса вмешались в устоявшиеся традиции, Apple вынуждена подчиниться обстоятельствам. Новый слив показал, что в Moto G9 Plus будет установлен Snapdragon 730G

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На самом деле перенос презентации iPhone был предсказуем. Об этом не только во всеуслышание заявляли инсайдеры, но и сама Apple. Так, на одной из встреч с инвесторами операционный директор компании заявил, что они вынуждены сместить релиз новых айфонов. Тогда он завил, что они задержаться на несколько недель.

А что же покажут 15 сентября? Ивент затеяли ради презентации нового iPad и смарт-часов Apple Watch Series 6.

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Источник: bloomberg