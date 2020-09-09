Realme начала тестирование Android 11 на Realme X50 Pro

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В день официальной презентации Android 11 Realme решила присоединиться к другим компаниям, начавшим разработку своих прошивок на основе новой версии Зеленого робота.

По примеру других производителей китайская компания Realme также открыла регистрацию на бета-тестирование обновления до Android 11. Правда, в отличие от других компаний, Realme готова проводить тестирование только на одном устройстве – Realme X50 Pro.

Напомним, что Realme также была частью официальной программы Android 11 Beta. Поэтому новая сборка для X50 Pro должна быть близка к стабильному состоянию. Бренд называет эту программу Android 11 Preview вместо «Beta». Обновление должно также прийти совместно с долгожданной realme UI 2.0, но пока это слухи.

К большому сожалению любителей попробовать все новое, новая сборка будет доступна для тестирования только 100 рандомно выбранным пользователям, что намного меньше того, что предлагают другие компании. Например, материнская компания Realme, OPPO, выделила по 2000 мест для каждого из своих смартфонов, участвующих в тестировании.

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Так что если вы заинтересованы том, чтобы в числе первых опробовать самую свежую версию Android на вашем Realme X50 Pro, то вам необходимо будет перейти в Настройки, выбрать «Обновление программного обеспечение», нажать на шестеренку > Пробная версия > Отправить данные > Применить > Готово.

Обратите внимание, что это ранний релиз программного обеспечения Android 11 для Realme X50 Pro, поэтому, очевидно, вас будет ждать ряд ошибок. Кроме того, надо понимать, что к моменту написания статьи все места уже будут розданы, но попробовать все-таки стоит.

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Источник: Android Headlines



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