Новый слив показал, что в Moto G9 Plus будет установлен Snapdragon 730G

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Сердцем новинки Moto G9 Plus будет выступать достаточно мощное для бюджетного смартфона решение.

Пару дней назад мы рассказали вам о крупном сливе информации о новинке Moto G9 Plus. Несмотря на то, что издание, слившее информацию о новом смартфоне от Motorola, указало большинство ключевых характеристик, процессор оставался загадкой. И вот сегодня информация о чипе Moto G9 Plus показалась на Google Play Console.

Согласно информации с Google Play Console, Moto G9 Plus будет работать на базе мобильной платформы Qualcomm SM7150. И хоть на сайте указано, что нас ждет процессор Snapdragon 730, некоторые издания посчитали, что это может оказаться и Snapdragon 730G, так как оба чипсета имеют один и тот же кодовый номер SM7150.

Список характеристик подтверждает, что смартфон имеет всего 4 ГБ оперативной памяти, а прошивкой будет выступать Android 10 из коробки.

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Также в нем установлен 6,81-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+, который имеет отверстие в левом верхнем углу экрана. На задней панели устройства будет установлен блок основной камеры на четыре объектива, главным из которых станет датчик на 64 Мегапикселя. Питать аппарат будет массивная батарейка на 5000 мАч, которая порадует поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. К другим характеристикам относятся поддержка двух SIM-карт, Bluetooth 5.0 и поддержка карты MicroSD.

Motorola должна представить это устройство в ближайшее время, а сразу после этого должны начаться продажи.

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Источник: pricebaba.com



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