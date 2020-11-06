iPhone 13: дизайн в духе iPhone 12 и новый ширик

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Сколько смартфонов войдет в серию iPhone 13 и как прокачают основную камеру

Сезон слухов и инсайдов, касающихся iPhone 2021 года объявлен открытым. Пищу для размышлений о iPhone 13 для фанатов компании подкинул авторитетный инсайдер Миг-Чи Куо. Широкую известность он приобрел во многом благодаря точным прогнозам, касающимся продукции концерна из Купертино. Согласно, имеющейся у него информации, линейка iPhone 13 получит схожий с iPhone 12 дизайн и габариты устройств.

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В следующем году новая линейка будет представлена четырьмя моделями: iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro и iPhone 13 mini. Ожидается, что iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получат в основной камере новый широкоугольный модуль, который получит 6 линз с апертурой f/1.8 и автофокусом.

Такое новшество должно пойти на пользу качеству фоточек по сравнению с предшественниками, которые получили ширик с диафрагмой f/2.4, пятью линзами и лишены системы автофокусировки. Ключевым поставщиком объективов для iPhone 13 останется тайваньская компания Largan Precision, на долю которой придется 70% всего объема заказов на новый широкоугольный датчик.

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Возможно, модели серии iPhone 13 удостоятся ProMotion-дисплеев с частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что это будут LTPO-матрицы (низкотемпературный поликристаллический оксид), созданные Apple. С большей долей вероятности новинки получат новейший чип A15 Bionic, созданный силами TSMC и с применением 5-нанометрового техпроцесса. А также в своем топовом исполнении старшая модель серии iPhone 13 может предложить флеш-накопитель на 1 ТБ.

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Источник: mydrivers