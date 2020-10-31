Apple сделали так, чтобы вы не смогли отремонтировать iPhone 12 неофициально

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Apple снова мешает работе неавторизированных сервисов – iPhone 12 невозможно отремонтировать обычным способом.

Многие владельцы техники Apple знают, что ремонт их любимого iPhone может быть достаточно затратной и трудноисполнимой задачей. С выпуском iPhone 12 ничего не поменялось и даже стало хуже.

Согласно материалам, представленным специалистами из iFixit, Apple добавил еще одну трудность при ремонте iPhone 12, которая еще больше будет стеснять работников неавторизированных сервисов. В этот раз трудности связаны с заменой модуля камеры.

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Авторы блога iFixit обнаружили, что для нормальной работы камеры iPhone 12 после замены деталей требуется прошивка специального программного обеспечения – нововведение Apple. На старых моделях вы можете легко заменить камеру и использовать ее без каких-либо дополнительных действий.

iFixit напомнили, что камера и дисплей являются одними из наиболее распространенных частей, которые требуют ремонта или замены пользователем.

После замены камеры iPhone 12 без официального разрешения Apple, она работает нормально при запуске, но некоторые неисправности могут возникнуть во время обычного использования. iFixit уточнили, что пользователь не сможет вызвать «сверхширик» и сможет работать только в определенных режимах камеры, а другие режимы станут полностью недоступны.

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iFixit утверждают, что установка программного обеспечения может быть выполнена только с помощью специальной программы Apple, называемой «Системная конфигурация». Доступ к этому приложению имеют только официальные сервисные центр Apple.

iFixit беспокоит факт того, что это решение может оказать значительное влияние на рынок технического обслуживания от третьих лиц, на частное обслуживание, а также на переработку и перепродажу деталей.

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Источник: The Verge



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