Apple предложили бесплатно заменить бракованные AirPods Pro

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Спустя год после выпуска AirPods Pro, Apple признали, что они выпустили немало бракованных беспроводных наушников.

Вчера компания Apple запустила новую программу обслуживания наушников AirPods Pro, у которых были найдены проблемы со звуком или работой шумоподавления. Компания предлагает бесплатную замену повреждённых устройств.

Программа по ремонту AirPods Pro, которую Apple назвали просто «Программа обслуживания AirPods Pro для решения проблем со звуком», охватывает ограниченное количество устройств, произведённых до октября 2020 года.

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В официальном сообщении компания подробно описала программу. Apple сообщает, что обнаружила небольшой процент AirPods Pro, демонстрирующих проблемы с воспроизведением звука, которые приводят к потрескиванию или появлению шума, а также к неправильной работе активного шумоподавления.

Согласно документу, посторонние звуки могут усиливаться в громкой среде во время тренировок или во время телефонных разговоров. Ряд пользователей жаловались на подобные проблемы еще в прошлом году, когда вышло первое обновление прошивки наушников. Пользователи заметили появление потрескивания, присутствующие при активации шумоподавления. Другие жаловались на гудящие звуки или искаженное звучание.

Также при включении режима активного шумоподавления наблюдается потеря басов или неожиданное увеличение громкости фоновых звуков, похожих на шум от самолета.

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Пользователи, столкнувшиеся с данными проблемами, теперь могут бесплатно сдать бракованные AirPods Pro напрямую в компанию или уполномоченному поставщику услуг Apple. Покрытие программы включает в себя замену отдельных наушников или полного комплекта, в зависимости от результатов диагностики.

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Источник: The Verge



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