iPhone 13 не в этом году, Samsung с подэкранной камерой и че там у Xiaomi

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Лучшее за прошедшие дни: Xiaomi обидели, Samsung идет в беззарядное будущее, MediaTek готовит геймерское решение и другие новости

Новогодние праздники подошли к концу, и IT-индустрия начала понемногу разгоняться. Так, на этой неделе без особой помпезности пролетела выставка CES 2021, чего не скажешь о презентации Galaxy Unpacked, где Samsung показала новые флагманы и аксессуары к ним. Новинки уже побывали у нас в руках и, поверьте, тут есть о чем поговорить.

Официальных новостей о будущих смартфонах на этой неделе было немного, но вот инсайдов оказалось немало. Например, MediaTek объявила о том, что 20 января представит новые продукты и техно-шпионы уже успели разузнать, что главной новинкой станет Dimensity 1200, который благодаря мощности на уровне Snapdragon 865 и поддержке дисплеев с частотой обновления 160 Гц, может лечь в основу геймерских смартфонов 2021 года.

Другой инсайд — Honor V40 готовится к анонсу с многомодульной тыльной камерой, где главный датчик на 50 Мп. А также ждем в нынешнем году линейку iPhone 12s, а не iPhone 13. Среди изменений называют 120-герцовые LTPO‑дисплеи, новое поколение чипа и слегка обновленные камеры.

На неделе пришла информация, что Samsung повысила цены на датчики изображения для мобильных камер и могла вплотную приблизиться к выпуску устройства с подэкранной камерой. Но первопроходцем может стать не смартфон, а ноутбук.

Похоже, что идет беззарядочная эпоха, когда компании начнут отказываться от блоков питания в комплекте поставки. Apple это сделала, чтобы быть локомотивом в борьбе за экологию, а Samsung, напротив, лишь поддержала сознательных пользователей, которые прониклись необходимостью беречь природу и используют повторно старые зарядки.

А тут еще и Xiaomi может совершить прорыв в области беспроводной зарядки, нарастив ее мощность до 80 Вт. Фичу эту обещают в Xiaomi Mi 11 Pro, дебютировать который может через пару месяцев, а не в феврале, как сообщалось ранее. На этой неделе с легкой руки США Xiaomi сделали чуть ли не главным инфоповодом, а все из-за попадания ее в список неблагонадежных, которые имеют дело с военным ведомством Китая. Разбор ситуации найдете здесь. А больше об этих и других событиях прошедших дней, смотрите в нашем новостном выпуске.